von Lothar Herzog

Der Umbau des Kindergartens Regenbogen im Ortsteil Buchenberg zur Einrichtung einer zweiten, altersgemischten Gruppe ab zwei Jahre, kann starten. Der Ausschuss für Tourismus, Kultur, Bildung, Jugend und Soziales gab hierfür grünes Licht.

Wie Hauptamtsleiter Steffen Krebs erläuterte, sei aufgrund der zunehmenden Kinderzahl in Buchenberg ein höherer Bedarf an Krippenplätzen entstanden. Der Grundriss mit den geplanten Umbaumaßnahmen sei an den Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS) zur Genehmigung weitergeleitet worden, die mittlerweile vorliege. Derzeit lasse die Betriebserlaubnis für den Kindergarten Regenbogen maximal eine Belegung mit 28 Kinder über drei Jahre zu. Um mehr Kinder aufnehmen zu können, gebe es mehrere Betriebsformen.

Die Verwaltung habe sich für die Variante mit einer Gruppe ab zwei Jahre mit 22 Plätzen in verlängerter Öffnungszeit (VÖ) und einer Kleingruppe ab zwei Jahre mit neun Plätzen in VÖ entschieden. „Wir müssen flexibel sein, weil der Druck auf U3-Kinder größer ist als bei Ü3. So können wir besser atmen. Ich bin mir sicher, dass wir einen Run auf die neu geschaffenen Plätze bekommen werden“, so der Hauptamtsleiter.

Aktuell lägen bereits fünf Anmeldungen für zweijährige Kinder vor. Es müsse deshalb das Ziel sein, möglichst viele Plätze für solche Kinder zu schaffen, da auch in den anderen Ortsteilen ein großer Bedarf vorhanden sei und nur durch die Krippen in Neuhausen und Königsfeld abgedeckt werden könne. Bei der Auswahl der Variante zwei sei auch berücksichtigt worden, dass bei altersgemischten Gruppen Zweijährige jeweils zwei Plätze in Anspruch nehmen und die Zahl der Ü3-Kinder überwiegen müsse, informierte Krebs.

Bürgermeister Fritz Link ergänzte, mit der Einrichtung einer zweiten, altersgemischten Gruppe werde die Einstellung von 1,5 Vollzeitbeschäftigte erforderlich. Es müsse nun mit der Suche nach Personal begonnen werden, sagte Link. Einstimmig befürworteten die Räte die Änderung der Betriebserlaubnis und beauftragten die Verwaltung, alle weiteren Schritte einzuleiten.