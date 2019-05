von Kirsten Strötgen

Das Freibad Solara in Königsfeld wird ab kommenden Samstag, pünktlich zur Saisoneröffnung, von ehrenamtlichen Rettungsschwimmern unterstützt. Über den Winter hinweg wurden 23 Ehrenamtliche, davon 19 Jugendliche, von Schwimmmeisterin Isabell Knopp vom DLRG Schramberg ausgebildet.

Auf dem Prüfungsplan standen Streckenschwimmen, Schwimmen mit Kleidern, Tauchen, Bergen von Gegenständen und natürlich eine umfangreiche Theorieprüfung. Auch ein Erste-Hilfe-Kurs war Grundlage. Schwimmmeisterin Véronique Kühn vom Königsfelder Freibad zeigte sich hocherfreut über die Unterstützung. Sie selbst hatte die Idee zu dem „Projekt Solara„, wie sie es nennt. „Die Gemeinde Königsfeld hat die Kosten der Ausbildung übernommen“, so die Schwimmmeisterin. Bedanken möchte sie sich aber auch beim Team des Hallenbads Villingen, die die Übungsbahnen für das Training zur Verfügung gestellt hatten. Vor allem an den Wochenenden und in den Stoßzeiten sollen die neuen Rettungsschwimmer nun zum Einsatz kommen.

Zapfige Wassertemperatur

Das Freibad Solara öffnet am Samstag, 18. Mai, um 10 Uhr. Derzeit beträgt die Wassertemperatur im von der Sonne geheizten Wasser jedoch noch zapfige 14 Grad Celsius.