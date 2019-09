von Lothar Herzog

Nur noch ein Jahr, dann kann der Förderverein des FC Königsfeld mit dem zehnten Sägeweiherfest ein kleines Jubiläum feiern. Für die neunte Auflage am Samstag am idyllisch gelegenen Sägeweiher hätten die Bedingungen besser kaum sein können. Sommerliche Temperaturen, eine stattliche Anzahl von Besuchern und ein bunt illuminierter Festplatz mit Lichterketten und knisterndem Schwedenfeuer. Ein vorbeiziehendes Gewitter am Nachmittag hatte nur ein paar kleine Regentropfen im Gepäck.

Bei kühlen Getränken lässt es sich beim Sägeweiherfest gut aushalten, die Gelegenheit zum Plaudern mit dem Nachbarn mit eingeschlossen. | Bild: Lothar Herzog

Mit Sägeburgern, Fischbrötchen und kühlen Getränken sowie Kaffee und Kuchen wurden die Gäste rundherum kulinarisch bewirtet. Festhöhepunkt war wie immer das Feuerwerk nach Einbruch der Dunkelheit. Dieses steht nach Auskunft des zweiten Vorsitzenden Bernd Pfeffinger trotz der Debatten um den Klimawandel auch künftig nicht zur Diskussion. Da das Fest ohne größeres Programm stattfinde, freuten sich die Besucher, aber auch die angrenzenden Nachbarn, jedes Jahr auf dieses kleine Feuerwerk am Königsfelder Nachthimmel. „Das dauert gerade einmal circa 15 Minuten, in der nicht besonders viel in die Luft geballert wird“, merkt Pfeffinger an.

Das Sägeweiherfest istein treffpunkt für Jung und Alt. Hier freuen sich die Gäste vor allem auf das kleine Feuerwerk spät in der Nacht. | Bild: Lothar Herzog

Weiterhin ungewiss bleiben dagegen die geplanten Baumaßnahmen um den forstlichen Schuppen beim Festplatz. Dieser wurde aus Sicherheitsgründen umzäunt, was den Festbetrieb keinesfalls störte. Das Vorhaben des Landes werde derzeit neu überdacht, nur so viel weiß Pfeffinger.