von Eszter Bodo

2001 hat der Historische Verein Königsfeld die Mitträgerschaft beim damals neu eingerichteten Albert Schweitzer-Haus übernommen und organisiert seitdem dessen ehrenamtliche Betreuung. Dabei wird die ständige Ausstellung über das Leben und Werk des Urwaldarztes und seiner Frau von vielen fleißigen Königsfeldern sachkundig und auf einem hohen Niveau betreut.

Insgesamt 28 Ehrenamtliche

Es seien im vergangenen Jahr nicht weniger als 17 Personen gewesen, die bei den Aufsichten im Albert Schweitzer-Haus insgesamt 663 Stunden ehrenamtliche Tätigkeit geleistet hätten, sagte in seiner Ansprache Wolfgang Schaible, Vorsitzender des Historischen Vereins, beim Ehrenamtsfest im Herrnhuter Haus. Durchschnittlich zweimal im Monat hätten auch Führungen mit profundem Wissen im Haus stattgefunden, lobte Schaible das Engagement der Ehrenamtlichen weiter. Auch der Studienkreis des Vereines, der sich alle vier Wochen zu einem Thema über Albert Schweitzer trifft, weist auf die große Anerkennung des großen Denkers in Königsfeld hin. Insgesamt sind 28 Ehrenamtliche beim Historischen Verein tätig.

Großes geistiges Erbe

Dass in der Historischen Sammlung zur Einweihung des neuen Zinzendorfplatzes am 3. Oktober 2019 eine Sonderausstellung eröffnet wurde, sei ein durchaus lohnenswerter Einsatz gewesen, sagte Schaible. An dem einzigen Tag wuchs die Zahl der Interessenten aufs Doppelte. Er bedankte sich weiterhin für die Einsätze in der MediClin Albert Schweitzer-Klinik. „Der Name ist ein Zeichen“ – viermal im Jahr wird den Patienten ein Film über Albert Schweitzer gezeigt und es werden auch Vorträge über den Kurort Königsfeld gehalten. Ohne die ehrenamtlichen Helfer sei die Pflege dieses großen geistigen Erbes nicht denkbar, betonte in seinen Dankworten Bürgermeister Fritz Link, stellvertretender Vorsitzender des Historischen Vereins.

Eine sinnvolle Arbeit

Annemarie Walter und Adelhaid Leibach sind Leiterinnen des Albert Schweitzer-Hausteams. Walter engagiert sich seit 2013 im Haus und ist nach wie vor begeistert von ihrer Tätigkeit. Es sei in Königsfeld eine sinnvolle Arbeit und sie freue sich über alle Fragen der Besucher und verbringe viele Sonn- und Feiertage gerne im Umfeld des kulturellen Erbes von Albert Schweitzer.