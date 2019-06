von Kirsten Strötgen

Zum zweiten Mal hat sich jetzt der Königsfelder Schwarzwaldverein in der Betreuung des Krötenschutzzaunes am Golfplatz engagiert. Für die Mitglieder ist es eine Selbstverständlichkeit, in Sachen Tierschutz hier aktiv zu werden.

Diese Kröten warten schon darauf, auf die andere Straßenseite gesetzt zu werden.

Anfang März wurde der Krötenzaun entlang der Landesstraße 177 aufgebaut, etwa vom Ortsende Königsfeld bis hin zum Golfplatz. Der 800 Meter lange Zaun war etwa 50 Zentimeter hoch und bestand aus undurchsichtiger Kunststofffolie. Auf der Anwanderungs- sowie Rückwanderungsseite wurden in regelmäßigen Abständen Fangeimer ebenerdig eingegraben. Der Krötenzaun wurde dann von den wandernden Amphibien als Hindernis wahrgenommen. Beim Versuch, das vermeintliche Hindernis zu umgehen, fielen die Amphibien in die Fangeimer.

Norbert Fobel, Vorsitzender des Schwarzwaldvereines in Königsfeld und sein Team haben die Eimer täglich zwei Mal kontrolliert, morgens vor 9 Uhr und abends vor der Dämmerung. Die Amphibien wurden registriert und auf der gegenüberliegenden Straßenseite wieder ausgesetzt. Insgesamt wurden 251 Erdkröten, 18 Frösche und sechs Molche über die Straße getragen. Vor allem die Erdkröten haben ihr Winter- wie Sommerquartier im Weilerwald gegenüber des Golfplatzes. Auch jede Menge Unrat und Hausmüll wurde eingesammelt.