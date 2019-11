von Kirsten Strötgen

Über knapp 200 000 Euro darf sich der Ortsteil Erdmannsweiler im nächsten Jahr freuen. Dies teilte Bürgermeister Fritz Link den Ortschaftsräten in der jüngsten Sitzung mit. Damit wird ein Großteil der Wünsche des Ortschaftsrates umgesetzt.

Großteil für Kindergarten

Den größten Anteil erhält der örtliche Kindergarten. Der jährliche Zuschussbedarf beläuft sich hier auf rund 160 000 Euro. Zusätzlich sollen noch 300 Euro für die jährliche Wartung der Rauchwarnanlage ausgegeben werden sowie 1000 Euro für das Streichen der Innenwände. „Leider“, so Fritz Link „hatten wir jetzt noch eine außerplanmäßige Ausgabe im Kindergarten.“ Die Brennwerttherme sei kaputt gewesen und eine neue Therme schlage mit etwa 5000 Euro zu Buche. Ärgerlich, aber unverzichtbar sei auch die jedes Jahr wiederkehrende Betriebsmittelprüfung. Hierfür würden 1000 Euro bereitgestellt werden.

Unterstützung für Feuerwehr

Auch die Feuerwehr wird wieder bedacht. Für Löschgeräte, Feuerwehrleinen, Bandschlingen, eine Transportkiste für Atemluftflaschen, Dienst- und Schutzkleidung sowie zwei Schulterpolster für die Rettungsschere und einen C-Schlauch werden 1300 Euro veranschlagt. Unterstützt werden auch Lehrgänge im Rahmen der Gesamtwehrausbildung. Weiterhin werden für 750 Euro einige Straßenschilder erneuert und für 5000 Euro bekommt der Ort neue Ortseingangsschilder. Mit den Schildern in Gemeindefarben werde sich der Ortsteil nun auch an die Gesamtgemeinde anpassen.

Reparaturen stehen an

Für weitere 12 300 Euro werden die Ackerstraße und der Parkplatz am Kindergarten saniert. 5900 Euro kosten die Stellplätze am Haselnussweg. Zudem soll auf den öffentlichen Grünflächen der alte Rindenmulch durch neuen Mulch ersetzt werden. Dies lässt sich die Gemeinde 1500 Euro kosten. Der Zuschussbedarf für den Friedhof Burgberg/Erdmannsweiler beträgt insgesamt 5700 Euro. Hier werden unter anderem Grabeinfassungen erneuert und Eternitplatten an der Aussegnungshalle repariert. Zu guter Letzt bedarf auch das Dorfgemeinschaftshaus eines Zuschusses. Inklusive der Beseitigung des Wasserschadens im Sitzungssaal sollen hier 7350 Euro ausgegeben werden.