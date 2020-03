von Kirsten Strötgen

Aufgrund der aktuellen Lage und um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, wurden folgende Veranstaltungen in der Gemeinde Königsfeld kurzfristig abgesagt: Das Frühjahrskonzert der Zinzendorfschulen am Samstag, 14. März, das Theaterstück „Die Schule der Piraten“ am Dienstag 17. und Mittwoch 18. März sowie das Musical der Grundschule Burgberg „Der Stein ist weg“ am Freitag 20. und Sonntag 22. März. Aktuelle Informationen gibt es auf der Homepage der Gemeinde unter www.koenigsfeld.de/veranstaltungen