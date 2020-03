von Redaktion

Nachdem die Landesregierung am Freitag angesichts der schnellen Verbreitung des Coronavirus einen grundlegenden Strategiewechsel eingeleitet hat, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, ruft Königsfelds Bürgermeister Fritz Link am Sonntag in einer Mitteilung die Bürger dazu auf, die angeordneten Maßnahmen zu unterstützen. Dazu zählt die eigenverantwortliche Reduzierung des sozialen Kontaktes sowie Nachbarschaftshilfe.

Öffentliches Leben reduzieren

Um das Risiko von Infektionen zu minimieren, gelte es neben der Beachtung der bekannten Hygieneregeln des Robert-Koch-Institutes nunmehr, das öffentliche Leben auf ein Minimum zu beschränken, um dem Gesundheitssystem die Zeit zu geben, sich bestmöglich für die Behandlung einer höheren Zahl von schwer erkrankten Personen einzustellen.

Ruhe und Besonnenheit

Hierzu, so Link, sei es erforderlich, das Angebot öffentlicher Veranstaltungen drastisch zu reduzieren und auch im privaten Bereich nur noch das zu unternehmen, was unbedingt notwendig ist. Alle Einwohner werden daher aufgerufen, sich in den kommenden Wochen ruhig und besonnen in eigener Verantwortung weitgehend zurückzuziehen.

Zusammenkünfte untersagt

Im Veranstaltungsbereich sind in der Gesamtgemeinde auf der Grundlage einer polizeirechtlichen Allgemeinverfügung ab sofort bis einschließlich Sonntag, 19. April, alle Zusammenkünfte mit mehr als 100 Teilnehmern untersagt.

Auch unterhalb dieser offiziellen Grenze wird seitens des Gesundheitsamtes dringend empfohlen, alle nicht unbedingt notwendigen und unaufschiebbaren Zusammenkünfte abzusagen und in die Zeit nach dem 20. April zu verschieben.

Risikopotenzial beurteilen

Dies gilt auch für die Vereine hinsichtlich Proben- und Trainings-betrieb sowie Jahreshauptversammlungen. In jedem Fall sei die jeweilige Veranstaltung unabhängig von der konkreten Besucherzahl mit ihrem Risikopotenzial zu beurteilen. Bei einem größeren Anteil älterer Teilnehmer oder Menschen mit Grunderkrankungen wird empfohlen, schon „kleinere“ Veranstaltungen zu verschieben oder abzusagen.

Personen mit Symptomen einer Atemwegserkrankung sollten nicht teilnehmen. Für Rückfragen steht die Gemeindeverwaltung (07725/80090) sowie die Hotline des Gesundheitsamtes unter 07721/913 71 90 zur Verfügung. Letztere ist derzeit auch am Wochenende von 8 bis 16 Uhr besetzt.

Veranstaltungen abgesagt

Die Veranstaltungen der Gemeindeverwaltung und der Kurbetriebe werden ab sofort mit Ausnahme des Wochenmarktes, der Führungen unter freiem Himmel sowie der Sitzungen der kommunalen Gremien bis 19. April abgesagt. Nähere Informationen hierzu werden fortlaufend auf der Homepage der Gemeinde (www.koenigsfeld/veranstaltungen.de) bekanntgegeben.

Notbetreuung für Kinder

Mit Blick auf die ab Dienstag, 17. März, bis Sonntag, 19. April, geschlossenen Grundschulen in Burgberg, Königsfeld und Neuhausen sowie die Kindergärten in kommunaler und kirchlicher Trägerschaft in Buchenberg, Erdmannsweiler, Königsfeld, Neuhausen und Weiler wird derzeit entsprechend den Vorgaben des Landes eine Notbetreuung koordiniert.

Eltern sollen sich melden

Diese bezieht sich ausschließlich auf Alleinerziehende und Fälle, in denen beide Eltern in systemkritischen Bereichen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Infrastruktur beschäftigt sind. Dazu zählt medizinisches und pflegerisches Personal, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Telekommunikation, Entsorgung, Wasser und ÖPNV.

Bis 12 Uhr Rücksprache

Um den Bedarf hierfür ermitteln zu können, werden diese Eltern gebeten, sich am Montag, 16. März, bis 12 Uhr mit der jeweiligen Schulleitung bzw. Kindergartenleitung in Verbindung zu setzen. Über die konkreten Betreuungsstandorte für Schulkinder, Krippen und Kinder-gärten wird am Montag entschieden.

Keine private Betreuung

Da nach den Beschlüssen der Landesregierung auch die private Kindertagespflege geschlossen werden soll, werde dringend von der Bildung privater Betreuungsgruppen abgeraten, um das Infektionsrisiko nicht lediglich dorthin zu verlagern. Auch Großeltern als gefährdete Risikogruppe sollten nicht zur Kinderbetreuung herangezogen werden, da Kinder häufig Träger des Virus sind, auch wenn sie selbst nur selten Symptome haben.

Öffnungszeiten überprüfen

Um angesichts des Infektionsrisikos die Arbeitsfähigkeit der Kommunalverwaltung langfristig gewährleisten zu können, werde derzeit überprüft, inwieweit die Öffnungszeiten des Bürgerservice und der Tourist-Info vorübergehend reduziert werden müssen, zumal ein Großteil der Dienstleistungen auch online oder tefefonisch abgerufen werden kann.

BürgerAktiv hilft

Soweit hilfsbedürftige und insbesondere ältere Personen auf Unterstützung beim Einkauf, Arztbesuch oder ähnlichem angewiesen sind, wird auf das insoweit be-stehende Angebot von BürgerAktiv hingewiesen (Telefon: 07725/80 09 96). Da hierfür allerdings dringend weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer benötigt werden, sind Interessierte gebeten, sich unter der angegebenen Telefonnummer zu melden.