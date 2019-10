von Lothar Herzog

Da trauten Mitglieder des SV Buchenberg am Dienstagmorgen ihren Augen nicht, als sie das sahen: Eine Rotte Wildschweine haben eine etwa 200 Quadratmeter große Fläche des Fußball-Rasenplatzes in einen Kartoffelacker verwandelt. Wie der Vorstand des Sportvereins Werner Fichter gegenüber dem SÜDKURIER verriet, sind bereits erste Sofortmaßnahmen eingeleitet worden: „Der Platz ist derzeit unbespielbar. Da wir mit dem FC Neuhausen eine Spielgemeinschaft betreiben, werden die beiden Heimspiele unserer ersten und zweiten Mannschaft am in Neuhausen stattfinden.“

Spiele bis zum Frühjahr in Neuhausen

Die Spiele werden am Sonntag, 20. Oktober, um 13.15 Uhr und 15 Uhr ausgetragen. Der interne Fototermin für die anstehende Jubiläumsfestschrift in Buchenberg bleibe bestehen. „Wir gehen davon aus, dass auch alle weiteren Heimspiele der laufenden Saison bis ins Frühjahr 2020 hinein in Neuhausen ausgetragen werden. Das Training kann aber weiterhin in Buchenberg stattfinden.“

Mobiler Elektrozaun um Feld aufgestellt

Weiter erklärt Fichter: „Wir sind mit der Jägerschaft, der Gemeinde und der Versicherung in ständigem Kontakt.“ Als Sofortmaßnahme wurde laut Fichter um das Spielfeld ein mobiler Elektrozaun aufgestellt. Die Jäger hätten außerdem einen mobilen Jägerstand installiert. „Die Schadenshöhe dürfte bei circa 5000 Euro liegen“, schätzt das Vorstandsmitglied. Dies werde den Verein finanziell nicht aus der Bahn werfen.

Platz wurde erst im Frühling hergerichtet

Ärgerlich sei der Schaden aber, weil erst im Frühjahr der Platz durch eine Fachfirma hergerichtet und im Sommer 58 Tonnen Sand eingearbeitet worden sei. Da es für die Schadensbehebung Spezialmaschinen brauche, habe der Verein ein Fachunternehmen beauftragt, ein Angebot zu unterbreiten. Dabei werde geprüft, welche Eigenleistung der Verein einbringen könne, um die Kosten zu senken. Auch werde abgeklärt, aus welchen Töpfen es Zuschüsse dafür geben könne.

Seit 16 Jahren keinen Wildschwein-Schaden

„Im nächsten Jahr feiern wir das 50-jährige Bestehen. Da sind wir Gastgeber des Gemeindepokals. Wir werden bis zu diesem Termin wieder einen schönen und bespielbaren Rasenplatz haben. Den haben wir seit 16 Jahren und noch nie gab es einen Schaden durch Schwarzwild„, so Fichter. Die Gründe, weshalb dies jetzt passiert sei, schöben Experten wie Jäger und Förster dem Klimawandel sowie verstärktem Maisanbau zu, so der SV-Vorstand.