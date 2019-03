Wer einen glücklichen Umweltstaatssekretär bestaunen will, der hat in Königsfeld weit und breit die besten Chancen. Die jüngste Gelegenheit dazu ergab sich am Freitagmorgen, als Staatssekretär André Baumann die Einladung von Bürgermeister Link wahrnahm, um sich bei einem Gemeindebesuch selbst ein Bild von den vielfältigen Anstrengungen zu machen, die die Kommune im Interesse des Klimaschutzes seit mehr als zwei Jahrzehnten unternimmt.

Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde: Bürgermeister Link zusammen mit der Landtagsabgeordneten Martina Braun (Grüne) und Umweltstaatssekretär André Baumann. | Bild: Rodgers, Kevin

Der politische Gast aus der Landeshauptstadt Stuttgart ist von Hause aus Diplom-Biologe, war von 2007 bis 2016 hauptamtlicher Landesvorsitzender des NABU Baden-Württemberg und ist damit ein ausgewiesener Fachmann für Umweltpolitik.

Viel Lob für die Solargemeinde

Gerne sei er gekommen, so André Baumann, um sich vor Ort zu informieren. "Ich werde oft gefragt: Schaffen wir das", erklärte der Staatssekretär mit Blick auf andere Kommunen, die bei Klimaschutz, erneuerbaren Energien und dem Schutz der Biodiversität noch hinterherhinken.

"Königsfeld ist ein Beispiel dafür, dass es geht. Königsfeld schafft das. Sie gehen sorgsam mit ihren Flächen um, verwenden keine Pestizide, bewirtschaften den Wald nachhaltig, haben eine vernünftige Jagd und sind dazu eine Solargemeinde."

All das, wofür die Jugendlichen von "Fridays for Future" demonstrieren, würde hier ernstgenommen. Das gleicht einer glatten Eins im Zeugnis.

Langer Weg mit einigen Hürden

Dass diese Lobeshymne nicht vom Baum gefallen ist, zeigten die Ausführungen von Fritz Link, der am Morgen die vielen Projekte in einem Vortrag vorstellte. 45 Minuten brauchte der Bürgermeister, um alle Umweltschutzmaßnahmen im Einzelnen vorzustellen. Albert Schweitzers Mantra der "Ehrfurcht vor dem Leben" sei der Antrieb für die Mühen. Die Gemeinde versteht den Umweltschutz als kommunale Aufgabe, denn letztlich lebe der Ort durch den Tourismus von der Natur.

Insektenfreundliche Straßenlaternen in LED-Technik

Als Beispiel nannte Link die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Bislang sind 75 Prozent der Leuchten umgerüstet, was 50 Prozent Stromeinsparung bedeute. Zudem werden die Laternen nachts abgeschaltet, was nicht nur die Lichtverschmutzung eindämme, sondern auch nachtaktive Tiere wie Insekten schone.

Carsharing auch auf dem Land

Ein besonderes Angebot für eine Kommune diese Größe sind auch die Carsharing-Autos, die Einwohnern und Gästen zur Verfügung stehen. Drei Elektroautos stehen in Königsfeld zur Nutzung zur Verfügung. Die Anmeldung erfolgt kinderleicht und die Autos können im Voraus reserviert werden.

Zwei Stromtankstellen gibt es derzeit, eine beim Rathaus an der Waldstraße und eine bei den Zinzendorfschulen. Noch in diesem Jahr soll ein dritter Ladepunkt am neu gestalteten Zinzendorfplatz hinzukommen. Wer es also darauf anlegt, könnte in Königsfeld, ähnlich wie in München, Frankfurt oder Berlin, komplett auf ein eigenes Auto verzichten.

Voll des Lobes: Umweltstaatssekretär André Baumann ist eigens aus Stuttgart angereist, um sich zusammen mit Bürgermeister Fritz Link, Gemeinderäten und Ortsvorstehern ein Bild von den Königsfelder Anstrengungen zum Klimaschutz zu machen. | Bild: Rodgers, Kevin

Das Biotop in Königsfeld spielt in einer Liga mit Bodensee und Wattenmeer

Mit den E-Mobilen ging es dann auch auf eine Tour nach Neuhausen und auf den Brogen. Ziel war das Gewann Gaienbühl/Rohrmoos, das Teil des Naturschutzgroßprojektes Baar ist. Das Projekt verbindet Biotope und Naturräume, damit die wertvollen Flächen nicht zerschnitten werden. Das Biotop spiele, so Staatssekretär Baumann, in einer Liga mit Bodensee und Wattenmeer. Außerdem besichtigte die Gruppe noch die Windenergieanlage auf dem Brogen, wo unter anderem auch das Paradoxon zu Sprache kam, dass die Windkraftbetreiber zunehmend von Umweltschutzauflagen eingebremst werden.

Thomas Kring (rechts), der Leiter des Naturschutzgroßprojektes Baar, erläutert der Gruppe den Wert des Rohrmooses bei Neuhausen. | Bild: Rodgers, Kevin

Die Windenergieanlage auf dem Brogen

Die einzige Windenergieanlage (WEA) der Gemeinde Königsfeld steht auf dem höchsten Punkt der Gemarkung auf dem Brogen. Die 2016 in Betrieb genommene Anlage hat eine Leistung von 2400 Kilowatt. Vom Fundament bis zum Generator an der Nabe ist das Windrad knapp 120 Meter hoch. Der Rotor hat einen Durchmesser von 117 Metern. Die Gesamthöhe beträgt 178,4 Meter.

Die Windenergieanlage auf dem Brogen überragt die Tannen um ein Vielfaches. | Bild: Rodgers, Kevin

Fledermäuse zwingen öfter zur Abschaltung

Im vergangenen Jahr hat die Anlage 4171 Megawattstunden erzeugt, obwohl die Anlage zum Schutz von Fledermäusen häufiger abgestellt werden musste als ursprünglich geplant. Mit der WEA können knapp 1700 Haushalte versorgt werden. Die Gemeinde kann sich damit autark versorgen.