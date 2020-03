von Lothar Herzog

Völlig überraschend ist am vergangenen Donnerstag der langjährige Gemeinderat und Ortsvorsteher von Burgberg sowie Inhaber der gleichnamigen Schreinerei, Frank Schwarzwälder, im Alter von 56 Jahren nach einem Herzinfarkt verstorben.

Schreinerei des Vaters übernommen

Der Verstorbene wurde am 18. August 1963 in Burgberg geboren und wuchs ohne Geschwister auf. Da seine Eltern Hildegard und Helmut Schwarzwälder eine Schreinerei in der dritten Generation führten, war es für ihn klar, den Schreinerberuf zu erlernen. Bereits mit 21 Jahren meldete sich Frank Schwarzwälder zur Meisterprüfung an, die er erfolgreich abschloss. Nach dem frühen Tod seines Vaters übernahm er die elterliche Schreinerei.

Immer im Einsatz für den Heimatort

Obwohl Frank Schwarzwälder mit der Firma genug zu schaffen hatte, lag ihm besonders das Wohl seines Geburtsortes am Herzen. Im Februar 1999 wurde er erstmals in den Ortschaftsrat Burgberg gewählt. 2004 löste er den damaligen Ortsvorsteher Adolf Müller ab und wurde im vergangenen Jahr in seine vierte Amtszeit gewählt. Seit 2014 gehörte Schwarzwälder dem Gemeinderat Königsfeld an. Darüber hinaus leistete er seit knapp 40 Jahren Dienst in der Feuerwehr Burgberg, spielte viele Jahre im Spielmannszug und war Mitglied in sämtlichen Burgberger Vereinen. Er hinterlässt Ehefrau Cordula, seine Söhne Nico und Tom sowie Mutter Hildegard. Am Samstag, 7. März, findet um 10.30 Uhr in der evangelischen Kirche Weiler ein Trauergottesdienst statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis.