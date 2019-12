von Lothar Herzog

Die Dorfweihnacht in Buchenberg hielt einige Überraschungen parat. Die Vereine hatten Hütten auf dem Kirchvorhof aufgestellt und bewirteten die Besucher. In angenehmer Runde an Stehtischen oder sitzend um das lodernde Lagerfeuer wurde geplaudert. Auch der Nikolaus war auf einen Sprung vorbeigekommen und verteilte an die Kinder Geschenke.

Claudia Meissel (links) und Künstler Simon Graus mit der Glaskugel mit originalen Brandfundstücken der St. Nikolauskirche.

In der Kirche buk das Team des Kindergartens leckere Waffeln, der Kirchenchor mit Keyboarder Michael Huss unterhielt die Gäste mit adventlichen Melodien und Gesängen. Der Buchenberger Geschichtsverein hatte zum „Dorfmuseum bei Nacht“ eingeladen. Von Drehorgelspieler Konrad Flöß wurden die Besucher im Erdgeschoss mit weihnachtlichen Weisen empfangen, die mit Zapfen und Reisig dekorierten Treppenstufen wiesen den Weg in die Museumsräume im Obergeschoss.

Der Kirchenchor Buchenberg mit Keyboarder Michael Huss (links) unterhält mit weihnachtlichen Melodien und Gesang. Bilder: Lothar Herzog

Das Team des Geschichtsvereins hatte sich ein Suchspiel zum Thema Christbäume ausgedacht. Besonders originell war jenes Bäumchen im Handwerkerraum, das anstelle von Christbaumkugeln oder Lametta mit geringelten Hobelspänen verziert war. An mehreren Stellen warteten kleine Naschereien wie Lebkuchen und Gebäck auf die Rätsellöser, die die Anzahl von Christbaumkugeln, Wichteln und historischen Kinderspielen zählen mussten. Am Schluss wurden sie von Pascale Loreau am reichlich gefüllten Geschenktisch belohnt.

Freie Auswahl, scheint Pascale Loreau (links) vom Buchenberger Geschichtsverein den beiden Rätsellöserinnen zu sagen.

Die Betreiberfamilie Meissel vom Gästehaus „Linde“ nebenan hatte mit zwei örtlichen Künstlern die Ausstellung „Nachhaltiges, ursprüngliches Licht“ aufgebaut. Abgegangene Schindeln der St. Nikolauskirche hingen im Flur, die für fünf Euro zu erwerben waren und dem Erhalt des kleinen Gotteshauses dienen. Außerdem hatte Simon Graus originale Brandfundstücke des Kirchleins aus dem Schutt gerettet und in einer Glaskugel verewigt.

Bei Glühwein und Punsch in der Nähe des Lagerfeuers lässt sich‘s gut plaudern.