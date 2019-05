Rettungskräfte von Rotem Kreuz und Feuerwehr mussten am Dienstagabend gegen18 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Königsfeld ausrücken. Ein 24-jähriger Autofahrer fuhr auf der Hardtstraße, einer Verbindungsstraße zwischen Weiler und Hardt, in Richtung Hardt.

Im Ausgang einer Rechtskurve im Hugswald prallte der Fahrer mit seinem Auto gegen einen Baum, der auf der linken Fahrbahnseite stand. Dabei wurde die Fahrerseite des sportlichen Fahrzeugs komplett zerstört.

Bild: Sprich, Roland

Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Baum entwurzelt wurde. Durch den Zusammenstoß mit dem Baum wurde der Fahrer laut Polizeiangaben schwerst verletzt. Er war laut Feuerwehrangaben nicht im Fahrzeug eingeklemmt, wurde aber von der Feuerwehr, die aus Königsfeld, der Abteilung Weiler und aus Hardt mit insgesamt 30 Einsatzkräften vor Ort war, aus dem Fahrzeug gerettet und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der 31-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt vom Roten Kreuz ebenfalls in ein Klinikum gebracht.

Die Verbindungsstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde komplett gesperrt.