von Eszter Bodo

Eine einfache Motivation des Aktivbleibens: Weswegen Martin Krauss, der 83-jährige Königsfelder Weltentdecker immer wieder neue Reisen plant und macht, hat eine einfache Erklärung. Seinen Söhnen habe er versprochen, bis zum 90. Lebensalter aktiv zu bleiben.

Jeder kennt ihn, sein munteres, bewegliches und äußerst lockeres Wesen, das zu jedem Geschehen sowohl in Königsfeld als auch in der ganzen Welt eine Meinung hat. Der in Brasilien geborene und als Familienvater jahrzehntelang in Florida lebende Sohn des ehemaligen Königsfelder Bürgermeisters der Nachkriegszeit ist ein Phänomen in der Schwarzwaldgemeinde.

Immer auf eigenen Wegen

Ein eingefleischter Rücksacktourist reist immer anders – Für seine Reisen, welche nicht viel kosten und für die er ziemlich bescheiden lebt und über das ganze Jahr spart, sind vollkommen abseits von Luxus. Angeschlossen an eine normale Reisegruppe flog er vergangenes Jahr im Frühling nach Marokko, um das nordwestlichste Land des von ihm gut gekannten und geliebten Afrika zu erkunden.

In seinen jungen Jahren lebte er schon auf dem Kontinent und kehrt dort immer wieder gerne zurück. Nach der Ankunft in Marrakesch machte er sich aber allein auf den Weg und war von den anderen Reisenden oft erst abends wieder im Hotel zu sehen.

Dass er ein Einzelgänger ist und nicht das übliche Programm mitmacht, gehört jedes Mal zu seiner Reisephilosophie. Während andere im Restaurant gemütlich sitzend deftige Speisen zu sich nahmen und anschließend eine Kutschenfahrt durch die Stadt machten, besorgte er sich ein schnelles Fladenbrot und lernte interessante Gebäude, Menschen und Landschaften, ergo das Land mit seiner Geschichte, Kultur und Persönlichkeiten hautnah und auf zwei Füßen kennen.

Auf seinen kunterbunten Marktfotos bieten Einheimische besondere, schwere Stoffe, aromatische Gewürze und exotische Spezialitäten an. Auf anderen Bildern sieht man duftende Blumen, bunte Vögel, alte Denkmäler aus der Römerzeit, blau und goldfarben glänzende Paläste sowie Wächter mit der militärischer Disziplin des Königs von Marokko, Mohammed VI.

Wohltätigkeit gehört für ihn bei seinen Reisen jedes Mal dazu. Auch Opfer der schlechten öffentlichen Sicherheit sowie Armut, Elend und Menschen der Straße gehören zu seiner Realität. Krauss nimmt auf jede Reise Spende aus Königsfeld mit, die er von der Evangelischen Gesamtgemeinde sowie bei seinen Reisevorträgen, wie vorige Woche bei den Buchenberger Landfrauen, zusammenbringt. Diesmal war es eine marokkanische Mädchenschule, wo er die Geldbeihilfe in einem Wert von 500 Euro aus der Schwarzwaldgemeinde überreichte.

Einfach reicht dem Weltenbummler

Man lebt nur einmal heißt für ihn „dranbleiben“ – Krauss, der mit seinem einfachen, alten Auto, welches für ihn auch als ein bescheidenes Hotelzimmer dient und in das auch sein Fahrrad reinpasst, dieses Jahr schon aus Barcelona zurückkam, plant für die nächsten Wochen eine Reise nach Brasilien und etwas später hat er vor, acht Balkanländer zu erkunden.

Eine Matratze im Auto, zwei Räder mit einem Sattel und etwas Haferflocken sind für ihn dabei genug für die perfekte Verpflegung. Mehr brauchte er nie, weshalb sollte es gerade jetzt etwas mehr sein?