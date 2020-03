Königsfeld (sk) Nach wie vor ist vielen Menschen scheinbar der Ernst der Corona-Lage nicht bewusst. Auch in Königsfeld. Bürgermeister Fritz Link appelliert deshalb in einem Schreiben an alle Bürger, sich an die Corona-Verordnung der Landesregierung zu halten und „mit dazu beizutragen, die exponentiell steigende Zahl der durch den Corona-Virus Infizierten zu verlangsamen und dadurch mit dazu beizutragen, dass das Gesundheitssystem die bevorstehende Herausforderung meistern kann.“

Der Bürgermeister bedanke sich bei allen Bürgern, die sich an die „unverzichtbaren Abstandsregelungen sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen halten“, heißt es in dem Schreiben. Gleichwohl gebe es eine erschreckend große Anzahl an Einwohnern, die insbesondere nach wie vor die öffentlichen Spielplätze trotz klarer Verbotsregelung in größeren Gruppen nutzen oder auf den Freiterrassen von Gaststätten ohne erkennbaren Mindestabstand zusammensitzen.

Die Ortspolizeibehörde habe in den ersten beiden Tagen seit Inkrafttreten der Corona-Verordnung vor allem durch Aufklärung und Belehrung Unterstützung geleistet, um die Einhaltung der Regelungen sicherzustellen. Bei Verstößen habe man, auch in Zusammenwirken mit der Vollzugspolizei, zunächst mit Ermahnungen und weiterer Aufklärungsarbeit reagiert.

Bei weiteren Verstößen sei man jedoch nunmehr zur Erreichung des gemeinsamen Zieles, die Corona-Pandemie in ihrem zeitlichen Verlauf einzudämmen, gezwungen, deutliche Sanktionen zu verhängen. Der Bürgermeister weist insbesondere darauf hin, dass es sich bei Verstößen gegen die Verordnung um Vergehen im Sinne des Strafgesetzbuchs handelt, die mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafen sanktioniert werden können.

„Offensichtlich ist insbesondere auch im Kreis der jüngeren Einwohner der Ernst der Lage noch nicht überall wahrgenommen worden“, heißt es seitens der Gemeinde. „Um eine weitere Verschärfung, beispielsweise in Form einer Ausgangssperre zu vermeiden, werden nochmals alle Einwohner aufgerufen, mit Selbstdisziplin und Vernunft die einzuhaltenden Ge- und Verbote zu beachten.“