von Lothar Herzog

Der Jugendförderverein (Jufo) Weiler lädt am Samstag, 9. November, zur fünften Rocknacht in die Gemeindehalle Weiler ein. Beginn ist um 20.30 Uhr. Nachdem in den vergangenen Jahren Bands wie „Big Mama“ aus Wolfach und „Red Mountain Projekt“ aus Schonach die Besucher einheizten, wird nun erstmals die Band „Lieber Anders“ aus Villingen-Schwenningen die Bühne rocken.

Vorgruppe „Kommando B“ macht den Auftakt

Bevor jedoch das Quintett Cover-Songs namhafter Rock-Ikonen wie Pink Floyd, Billy Idol und Black Sabbath sowie eigene Kompositionen dem Publikum präsentiert, wird die Vorgruppe „Kommando B“ die Regler der Lautsprecher nach oben drehen und auf die Rocknacht einstimmen. Für das Konzert gibt es keinen Vorverkauf, Karten sind am Samstag an der Abendkasse für sieben Euro erhältlich.

Königsfeld Rocken für die Dorfjugend Das könnte Sie auch interessieren

Vereins-Projekte sollen unterstützt werden

Nach Auskunft von Jufo-Schriftführerin Kerstin Graf sollen mit dem Erlös des Konzerts wie in den Vorjahren Projekte von Weiler Vereinen, insbesondere für die Jugend, gefördert werden. Konkrete Projekte stehen noch nicht fest, da die Vereine zur Einreichung noch etwas Zeit haben, so Graf. In der Vergangenheit sei beispielsweise die Gemeindehalle mit Sportgeräten ausgestattet worden. Erst vor Kurzem habe die Krabbelgruppe „Kleine Feder“ ein Spieltunnel und Bewegungsmaterial erhalten.

Königsfeld Jugendförderverein Weiler fest in Frauen-Hand Das könnte Sie auch interessieren

Im Wechsel der Generationen

„Wir organisieren auch Ausflüge für Kinder bis zu zwölf Jahren mit Eltern. Im Januar werden wir die Bubble-Soccer-Halle in Königsfeld für einen Aufenthalt anmieten“, verrät Graf. Derzeit befinde sich der Jufo im Generationswechsel. Vorstände wie Horst Weißer und Frank Berger, die seit der Gründung 2006 dabei waren, haben im Vorjahr ihr Amt abgegeben. Deren Kinder seien jetzt im Berufs- und Ausbildungsalter. Auf diese könne der Verein kaum zurückgreifen. „Die Kinder der jetzigen Vorstände sind noch zu jung, um sie in die Vereinsarbeit einbinden zu können. Da müssen wir noch etwas Geduld haben, bis sie so weit sind“, räumt Graf ein. Ihrem Nachwuchs will sie am Samstag die Vereinsarbeit schmackhaft machen und sie unter ihrer Aufsicht in der Küche einsetzen. Aktuell hat der Förderverein knapp 190 Mitglieder.