Die Konzertreihe des Bergstadtsommers strahlt nicht nur nach Furtwangen, sondern auch nach Buchenberg in die Nikolauskirche aus. Das 1000 Jahre alte Gotteshaus bietet aufgrund der Größe nicht den Platz für Besucher, den das Konzert eigentlich ertragen könnte. Dafür weist der Kirchenraum eine besondere Atmosphäre auf.

Mit einer interessanten Mischung der Instrumente präsentieren sich links Meinrad Jenne am Schlagzeug und Karsten Dönnerweg am Violoncello. | Bild: Werner Mueller

Nur wenig ist noch vom kürzlich aufgetretenen Brand zu riechen. Das Team um die Buchenberger Kirche hat sich entsprechend vorbereitet und die Dachdeckerarbeiten tun ihr Übriges, um dem Innenraum gute Durchlüftung zu gewährleisten.

Deutlich zu sehen ist der Baufortschritt am Dach der Nikolauskirche in Buchenberg. Laufen die Renovierungsarbeiten planmäßig, soll im September das Dach neu eingedeckt sein. | Bild: Werner Müller

Der mit rotem Licht ausgeleuchtete Torbogen des Altarraums lässt das Innerste der Kirche in warmem Licht erscheinen. Kerzenlicht auf dem Altar hinterlässt einen andächtigen Schimmer und taucht die Musikerinnen und Musiker in einen heimelig wirkenden Schein.

Selten gehörte Instrumentalkombinationen wie das von Karsten Dönneweg gespielte Violoncello und das von Meinrad Jenne stimmungsvoll eingebrachte Schlagzeug, lässt alte, noch in der Zeit des Mittelalters komponierte Musik, in neu gefasstem Klangbild in der Komposition von Guillaume de Machaud (geboren zwischen 1300 und 1305, gestorben 1377) erklingen.

Hanno Dönneweg ist ein absoluter Meister am Fagott. Er lässt es sich nicht nehmen immer wieder beim Bergstadtsommer aufzutreten. | Bild: Werner Mueller

Gefühlvoll ist der Vortrag des „Loyauté que point ne delay“ für Torogato solo und Cello-Quinte. Musik, leise und beruhigend wirkend und mit dezenten Schlagzeugsequenzen ausgestattet, lässt die Zeit vergessen.

Das Prélude aus Johann Sebastian Bachs Cellosuite G-Dur BWV 1007, ist wie auf die Spielkunst von Karsten Dönneweg zugeschrieben. Das von Enikö Ginzery gespielte Cimbalon verteilt im Kirchenraum den ihm eigenen Klang wohlklingend im Raum. Als Soloinstrument, von melancholischem Klang umwoben, lassen sich Stimmungsbilder entwickeln, die mit der Herkunft des Instruments, größtenteils aus Ungarn, einhergehen. Violinistin Gesa Jönne-Dönneweg überzeugt mit reinem Violinspiel, das die Zuhörer gleichsam über „Zeichen, Spiele und Botschaften für Geige“ in einer Hommage an Johann Sebastian Bach (1685-1750), mit einer Courante und Sarabande in die Zeit des Barock entführt.

Der 12. Bergstadtsommer erlebt in der Buchenberger Nikolauskirche die Fortsetzung des Bergstadtsommers St. Georgen. Im Bild von links Enikö Ginzery Cimbalom, Gesa Jenne-Dönneweg Violine und Hanno Dönneweg Fagott. | Bild: Werner Mueller

Das Cimbalom als solistisch gespieltes Instrument, erweist sich unter den Händen von Enikö Ginzery als ein tonumfangreiches Instrument: Das mit Klöppeln geschlagene oder mit der Hand gezupfte Instrument spielt sich in alle Stimmungslagen der Zuhörer in deren Innerstes. Jean-Philippe Rameau (1683-1764) komponierte „Premier livre de Pièces de Clavecin“ für Cimbalon und Fagott ist mit Fagottist Hanno Dönneweg ein besonders klingendes Erlebnis mit den Sätzen „Klage“ und „Erinnerung der Vögel“.

Konzerthöhepunkt ist die Triosonate Nr. 1 Es-Dur, von Johann Sebastian Bach, für Violine, Violoncello, Fagott und Cimbalon. Anhaltender Beifall endet erst mit der Zugabe des „Air“ aus Bachs Trompetensuite in D-Dur, bei dem Hanno Dönneweg das Fagott in einer selten zu hörenden hohen Oktavlage spielt.