Der Verein Kunstkultur lädt am Sonntag, 1. Dezember, zu der Eröffnung der Jahresausstellung in den Kunstraum nach Königsfeld ein. Dabei steht alles unter dem Motto Gold. Insgesamt 45 Künstler setzen sich mit ihren Werken in unterschiedlicher Weise mit der vorgegebenen Thematik auseinander. Den Besucher erwarten 130 Kunstwerke. Bei der Vernissage um 11.30 Uhr gibt es zwei goldene Performances: Eine goldene Dame wird auftreten und Stroh zu Gold gesponnen.

Goldene Info-Box

In einer goldenen Info-Box können Besucher Wissenswertes zum Thema Gold erfahren: Wo kommt Gold in Sprichwörtern vor? Wo überall wird Gold eingesetzt? Wo und wie wird es abgebaut? Welche Umweltbelastungen sind damit verbunden? Wo ist bei Bankgeschäften der Unterschied zwischen physischem Gold und Papiergold? Wo taucht Gold in der Werbung auf?

Die Künstler

Diese Künstler nehmen an der Jahresausstellung teil: Andreas Wiertz, Angela Flaig, Angelika Kachler, Angelika Karoly, Anke Bornhöfft-Neugebauer, Anne Terwelp, Axel E. Heil, Axel Otterbach, Chantal Coutu, Christina Sigle, Christine de Angelis, Danielle Zimmermann, Elke Oberle, Francoise Schwellnus, Frank Teufel, Gabriele Grießhaber, Gabriele Hauer, Gabriele Kammerer, Gabriele King, Gotthard Glitsch, Heide Ziegler, Helfried Günther Glitsch, Ingrid Wild, Josef Bücheler, Lore Will, Marita Stinsky, Miriam Huschenbeth, Monika Heitmann, Panka Chirer-Geyer, Paul Revellio, Regina Hiekisch, Richard Schöb, Rita Gabler, Sebastian Olivier Burckhardt, Stefanie Adam, Stephan Klingner, Tonina Sambataro, Ulrich Schanz, Velia Dietz, Veronika von Hochberg, Werner Rinderknecht, Wolfgang Faller, Wolfgang Kleiser und Zeljko Rusic.

Das Begleitprogramm

Parallel zu der Ausstellung bietet der Verein Kunstkultur ein Programm an: AM Donnerstag, 5. Dezember gibt es um 19.30 Uhr einen Film zum Gold mit Charlie Chaplin. Die Lesung „Wie Nadeln im Heu“ mit dem Coach Walter Widmer findet am Dienstag, 10. Dezember um 19.30 Uhr statt. Goldene Märchen mit der Märchenerzählerin Angelika Staude gibt es am Sonntag, 15. Dezember um 16 Uhr. Die Finissage findet dann am Sonntag, 29. Dezember, von 15 bis 17 Uhr statt.