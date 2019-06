von Lothar Herzog

Die Gemeinde Königsfeld wird fürs Erste mit vier eigenen Einrichtungen an dem bald startenden neuen touristischen Angebot „3Welten-Card“ teilnehmen. Die Absichtserklärung hierfür beschloss der Ausschuss für Tourismus, Kultur, Bildung, Jugend und Soziales (ATKBJS) in seiner Sitzung am Mittwoch.

Wie Bürgermeister Fritz Link erinnerte, sei auf der vom Kreistag 2013 verabschiedeten Demografie-Strategie eine Tourismuskonzeption in Auftrag gegeben und in mehreren Workshops touristische Ziele erarbeitet worden. Hierzu gehörte eine gemeinsame umlagefinanzierte Gästekarte für den Schwarzwald-Baar-Kreis. In einem ersten Schritt sei die Firma „WIIF“ mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt worden, schilderte Link.

Laut Michael Braun von der Wirtschaftsförderung und Tourismus des Landratsamts ist bei Gastgebern, touristischen Leistungserbringern und Kommunen angefragt worden, ob eine Bereitschaft zur Teilnahme an einer gemeinsamen Gästekarte bestünde. Das Ergebnis der Studie habe jedoch ergeben, dass die Highlights im Landkreis SBK nicht für eine attraktive Gästekarte ausreichen. Die Empfehlung laute deshalb, die geplante Gästekarte mit den Nachbarregionen Waldshut, Konstanz und Schaffhausen zusammen zu konzipieren.

Weil es bereits die Produkte 3Welten-Radweg und 3Welten-Wandern gebe, sei der Name „3WeltenCard“ überfällig gewesen, erläuterte Braun. Die Leistungsfähigkeit einer solchen Gästekarte stellte Konstantin Feustel von der Firma WIIF vor. In seinem Heimatort Staufen sei ein Konzept entwickelt worden, in dem die Urlaubs- und Feriengäste alle Freizeit- Angebote kostenfrei nutzen können.

Dies habe wie eine Bombe eingeschlagen. Daraus seien die Hochschwarzwald-Card und die Alb-Card entstanden. Dies bedeute für den Schwarzwald-Baar-Kreis, sich wie in einem Schwitzkasten vorzukommen. Mit der „3WeltenCard“ der Region Schwarzwald, Rheinfall und Bodensee könnten über 50 Attraktionen und Highlights gebündelt werden, die ausgehend vom Schwarzwald-Baar-Kreis in maximal einer Stunde Fahrzeit zu erreichen seien. Dies bedeute ein echter Mehrwert für die Gäste und ein Wettbewerbsvorteil für die Leistungspartner, bekräftigte Feustel.

Für die Einführung dieser Karte brauche es eine Anschubfinanzierung, die über den Landkreis und Fördermittel abgedeckt werden können. Nach drei Jahren müsse sich die Karte selbst finanzieren. Gastgeber, die sich als Partner entscheiden und diese Karte ihren Urlaubsgästen anböten, müssten pro Gast und Nacht bei mindestens zwei Nächten Aufenthalt vier Euro bezahlen. Für Kinder von sechs bis 15 Jahren koste es drei Euro. Natürlich würden diese Kosten die Gastgeber wieder weitergeben. Aber die Erfahrung zeige, dass die Gäste bereit seien, für ein größeres und besseres Angebot auch mehr zu bezahlen.

Um das Projekt starten zu können, würden 250 000 Übernachtungen pro Jahr benötigt. Dies stelle gerade einmal 20 Prozent des vorhandenen Potentials dar. Zahlreiche Freizeiteinrichtungen der Landkreise Rottweil, Tuttlingen, Waldshut und Kanton Schaffhausen hätten ihre Teilnahme bereits zugesichert, so Feustel optimistisch. „Es würden sich die gemeindeeigenen Einrichtungen Minigolf, Freibad Solara, E-Bikeverleih und Albert-Schweitzer-Haus beteiligen“, gab Kurgeschäftsführerin Andrea Hermann Auskunft.

Das Freibad Solara. | Bild: SK Archiv

Hochgerechnet auf den regulären Eintrittspreis ergebe sich eine Differenz von 2263 Euro. Dieser Betrag stelle einen Marketingpreis dar, mit dem sehr viel bewegt werden könne, urteilte Andrea Hermann. Die Räte waren sich nach kurzer Diskussion einig, bei der „3WeltenCard“ dabei sein zu müssen, um nicht noch weiter der Konkurrenz hinterher zu hinken.