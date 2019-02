Zahlreiche Fasnetfreunde erlebten in Königsfeld den Sonntagsumzug der Rotwald-Deifel mit. An manchen Stellen stand das Publikum in Dreierreihen und bejubelte die 39 Gruppen. Vorneweg die Villinger Faszenedle mit ihrer Guggenmusik. So ziemlich alles was in der Umgebung Rang und Namen hat, war in starker Besetzung dem Ruf der Rotwald-Deifel gefolgt. Und mit Hexen, Teufeln, Kobolden, Elchen, Bären und anderen Fasnetfiguren aus der Region waren die Meckergilde aus Villingen, die Närrische Bürgerwehr Peterzell, die Hexenclique Schofstriezi's aus St. Georgen mit den Nesthexen der Fohrenbobbelezunft, den Weiher-Hexen, Nesthexen und den Hohwalddeufeln mit den Wälderschnäpf auf Königsfelder Straßen unterwegs.

Bild: Werner Müller Angeführt wird der Umzug von der Fazenedele Guggenmusik. Bild: Werner Müller Auge in Auge mit einer Kürnach-Hexe. Bild: Werner Müller Die Schwenniger Bären sind mit vielen Bären dabei. Bild: Werner Müller Aus Marbach angereist sind die Talbachhexen. Bild: Werner Müller So lässt sich der Umzug im Kinderwagen gut verbringen. Bild: Werner Müller Weißnarren aus Weigheim. Bild: Werner Müller Triberger Burghexen präsentieren sich. Bild: Werner Müller Mit einem Schmunzeln blickt ein Fohrenbobbele aus St. Georgen in die Kamera. Bild: Werner Müller Aus Schwenningen angereist sind die Butterfass-Hexen. Bild: Werner Müller Das Fazenedele Schlagzeug sorgt für Stimmung und den Takt. Bild: Werner Müller Die gastgebenden Rotwald-Deifel dürfen am Umzug nicht fehlen.

