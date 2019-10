Königsfeld (ebk) Ein sonniger Sonntagvorvormittag und eine gut besuchte Vernissage gehören mittlerweile in Königsfeld eng zusammen. Die Holzarbeiten von Zeljko Rusic lockten bei dem schönen Herbstwetter viele Königsfelder und Kunstinteressierte in den Kunstraum. Beinahe 300 Besucher wollten die Ausstellungseröffnung des aus Kroatien stammenden Bildhauers sowie die Enthüllung eines seiner Werke aus Aluminium vor dem Kunstraum miterleben.

Das Naturelement Holz bot den Menschen schon immer Material zum Überleben und es war jederzeit ebenfalls ein wesentliches Fundament der künstlerischen Schöpfung. Dass der aus einem kleinen Ort mit unberührter Natur Kroatiens stammende und seit 1991 in Königsfeld, im Herzen des Schwarzwaldes lebende Bildhauer, gerade für dieses Material Empathie gefunden hatte, ist vielleicht kein Wunder.

Fragen des Mensch-Seins

Seine für ihn so typischen Werke würden jedes Mal Fragen des Mensch-Seins stellen, indem er mit seiner Kettensäge Holzskulpturen und Reliefs forme, welche uns über uns selbst nachdenken ließen, sagte Manfred Molicki, Vorsitzender des Kunstvereins Königsfeld, in seiner Eröffnungsrede. Seine Werke lasse Rusic nicht ohne Absicht titellos. Seine philosophische Ausdrucksform, die Spiele von Licht und Schatten, die unverhältnismäßig kleinen oder großen Menschenfiguren sowie die regelmäßige Suche in seinen Arbeiten nach der Balance seien nur einige seiner schöpferischen Merkmale. Diese kann man auch bei der jetzigen Ausstellung, die bis zum 24 November zu besichtigen ist, erkennen, betrachten und bewundern.

Kunstwerk ziert nun Eingangsbereich

Das bei der Vernissage enthüllte Aluminium-Kunstwerk des Künstlers, welches nun dauerhaft am Eingang des Kunstraumes einen Platz gefunden hat, stelle, so Rusic, unser Leben in einer Form von zwei ineinander passenden riesengroßen Spiralen dar. Laut Zeljko Rusic seien die kreisförmigen Spiralen unser Leben selbst, welches auch immer von anderen Spiralen abhängig sei.