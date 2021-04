von Redaktion

Mehrere Sachbeschädigungen begangen haben Unbekannte am Wochenende in Königsfeld. Nach Angaben der Polizei beschädigten unbekannte Personen in der Mönchweilerstraße eine vor einem Schulgebäude angebrachte Anzeige einer Solaranlage, die sie mit einem Stein einwarfen.

Von einem auf der Rathausstraße geparkten Ford stahlen die Unbekannten das vordere Kennzeichen „VS-SY 8888“.

Am Kreisverkehr der Landstraßen 177/181 rissen sie ein Verkehrszeichen aus und warfen es auf ein im Kreisverkehr angepflanztes Blumenbeet.

An der Verbindungsstraße zwischen Mönchweiler und Neuhausen rissen die Täter rund 20 Leitpfosten aus ihrer Verankerung und schleuderten einen davon in einen angrenzenden Baum, wo er in dem Ästen hängen blieb.

Insgesamt verursachten die Unbekannten auf ihrer Zerstörungstour Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise auf die Vandalen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.