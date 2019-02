Königsfeld 39 Gruppen begeistern die Narren beim Umzug in Königsfeld

Zahlreiche Fasnetfreunde erlebten in Königsfeld den Sonntagsumzug der Rotwald-Deifel mit. An manchen Stellen stand das Publikum in Dreierreihen und bejubelte die 39 Gruppen. Vorneweg die Villinger Faszenedle mit ihrer Guggenmusik. So ziemlich alles was in der Umgebung Rang und Namen hat, war in starker Besetzung dem Ruf der Rotwald-Deifel gefolgt. Und mit Hexen, Teufeln, Kobolden, Elchen, Bären und anderen Fasnetfiguren aus der Region waren die Meckergilde aus Villingen, die Närrische Bürgerwehr Peterzell, die Hexenclique Schofstriezi's aus St. Georgen mit den Nesthexen der Fohrenbobbelezunft, den Weiher-Hexen, Nesthexen und den Hohwalddeufeln mit den Wälderschnäpf auf Königsfelder Straßen unterwegs.