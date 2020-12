von Lothar Herzog

Neben den allgemein veranschlagten Mitteln sollen kommendes Jahr noch 1,7 Millionen Euro für verschiedene Projekte in den Kernort von Königsfeld fließen. Im Vergleich zu den Ortsteilen mit höchstens 300 000 Euro ist das eine hohe Summe. Bürgermeister Fritz Link rechtfertigte in der Sitzung des Ortsteilausschusses Königsfeld dieses Volumen, da viele Einrichtungen im Kernort auch der Gesamtgemeinde dienten.

Kernort muss auch Kürzungen verdauen

Die neuerliche Darstellung des Haushaltsplan-Entwurfs sorgte im Gremium für lebhafte Diskussionen. Link gab zu, Kürzungen von insgesamt 200 000 Euro im Kernort seien schmerzhaft. Sie seien jedoch gründlich abgewogen worden und notwendig.

Einsparungen nötig

So zum Beispiel die Asphaltbelagserneuerung in der Parkstraße (58 000 Euro) und die Sanierung des Betongehwegpflasters in der Mönchweilerstraße (30 000 Euro). Auch der Austausch von Türen in der Wasserversorgung und Wasserzähler in den Hochbehältern und Pumpwerken (jeweils 20 000 Euro) könne um ein Jahr geschoben werden, schilderte der Bürgermeister.

Vitrine erneut Stein des Anstoßes

Rätin Beate Meier zeigte sich überzeugt, jeder im Gremium verstehe, dass die Kürzungen der Corona-Pandemie geschuldet seien. Ratskollege Stefan Giesel urteilte, von der Verwaltung seien Anstrengungen unternommen worden, die nachvollziehbar seien. Es falle ihm allerdings schwer, dass sich die Gemeinde eine Glasvitrine für die Ausstellung von Kunstwerken Jochen Wincklers für 50 000 Euro leiste, andererseits mehrfach bei der Schule gestrichen werde. „Ich bin ja auch für die Vitrine, aber die hätte man um ein Jahr schieben können. Bei den Kindern wird gekürzt, obwohl wir den Zuzug von Familien wollen. Ich sehe außerdem ein Problem der Betreuung des Netzwerks bei der Digitalisierung in den Schulen“, tadelte Giesel.

Investition zur Unzeit

Link räumte ein, dass die Investition eines Ausstellungskubus zur Unzeit komme. Die Gemeinde habe die Schenkung angenommen, die halt Kosten nach sich zöge. Bei der Digitalisierung bahne sich eine Lösung an. Zur Überbrückung gebe es ein dreijähriges Sonderprogramm für die Sicherstellung der Administration. Aus Sicht der Verwaltung stelle dies keine kommunale Aufgabe dar. „Wer bestellt, muss auch bezahlen“, schob der Bürgermeister die Zuständigkeit Bund und Land zu.

„Winckler sollte uns das wert sein“

Für Rat Thomas Fiehn gab es keine Zweifel, dass die Gemeinde sparen müsse und forderte, dem Vorschlag der Verwaltung zuzustimmen. Zum Thema Glasvitrine sei mehrfach diskutiert worden, irgendwann müsse mal genug sein. „Jochen Winckler sollte uns das wert sein“, bekräftigte Fiehn.