Das 120-jährige Betriebsbestehen und die Eröffnung eines Möbelstudios ist für das in vierter Generation geführte Familienunternehmen Raumausstattung Kachler in der Luisenstraße 6 in Königsfeld ein Anlass zum Feiern. Nachdem zum Ende des vergangenen Jahres in direkter Nachbarschaft Räumlichkeiten frei wurden, bot sich für Jan-Jürgen und Angelika Kachler die einmalige Gelegenheit, in dem Gebäude Luisenstraße 4 ein Möbelstudio einzurichten.

Im Februar wurde der Mietvertrag abgeschlossen, danach umgebaut und eingerichtet. Auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern sind je zwei Esszimmer und Wohnzimmer für eine Möbelausstellung im gehobenen Niveau entstanden. Angeboten werden Esszimmerstühle und -tische aus Massivholz mit ausgeklügeltem Auszugssystem, dazu Sofas, Sessel und Sitzgarnituren von kleinen Möbel-Manufakturen. Das neue Möbelstudio hat donnerstags und freitags von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 10 Uhr bis 13 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung.

Beim Raumausstatter Kachler spielen Nachhaltigkeit und Verpackungsmüll eine große Rolle. Bereits vor einem Jahr wurde ein Lasten-E-Bike angeschafft, mit dem in Königsfeld zu kleineren Montagen und Reparaturen gefahren wird. Bisher wurden mit diesem Fahrrad von allen Mitarbeitern schon über 700 Kilometer zurückgelegt. Auch bei der Auswahl der Möbellieferanten wird auf Nachhaltigkeit und Verpackung der Möbel wert gelegt.

Die Raumausstattung Kachler wurde 1899 durch Paul Kachler als Polster- und Sattlergeschäft in der Luisenstraße 6 gegründet. Anfang der 50er Jahre erfolgte die Übergabe an Sohn Theodor Kachler, der 1968 das Geschäft wiederum an Sohn Siegfried Kachler weitergab. 1998 folgte der nächste Wechsel an die Söhne Wilfried und Jan-Jürgen, ehe Letzterer ab dem Jahr 2000 zusammen mit Ehefrau Angelika Kachler das Unternehmen alleine leitet. Die fünfte Generation steht parat. Sohn Paul-David absolviert derzeit die Gesellenprüfung als Raumausstatter. (log)