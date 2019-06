von Lothar Herzog

Das Pferdesportzentrum Königsfeld lädt vom Freitag, 7. Juni, bis Montag, 10. Juni, zu einem großen Reitturnier auf seiner Anlage in Obermartinsweiler mit insgesamt rund 1000 Starts in der Dressur und im Springen ein. Das Turnier beginnt am Freitagmorgen ab 8 Uhr mit einer Jungpferdeprüfung. Danach geht es mit verschiedenen Springprüfungen mit Reitern aus der Region weiter.

Rottweil 29-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto Das könnte Sie auch interessieren

Der Samstagmorgen steht dann ganz im Zeichen der Dressurreiter, ehe nachmittags ein Springen der Klasse M ansteht. Am Abend gibt es ein Unterhaltungsprogramm. Eine Attraktion stellt der Reit- und Fahrverein St. Märgen mit seinem Vierspänner mit Schwarzwälder Kaltblütern dar. Am Pfingstsonntag gibt es ein Springen der Klasse S, ehe tags darauf das erstmals über vier Tage dauernde Turnier mit weiteren Prüfungen endet. Für die Besucher wird an allen Tagen eine Bewirtung angeboten.