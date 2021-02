Immendingen vor 3 Stunden

Zwei Neuinfektionen in Immendingen

Das Landratsamt meldete am Mittwoch elf neue Coronafälle. Sechs Gemeinden sind betroffen. In Immendingen beträgt die aktuelle Infektionszahl vier. In Geisingen kam bei fünf aktiven Fällen aktuell keine weitere Infektion hinzu.