Das Landratsamt Tuttlingen meldet am Dienstag kreisweit 24 Corona-Infektionen. Diese Zahl fließt in die Sieben-Tage-Inzidenz von morgen ein. „Der Inzidenzwert liegt heute bei 78,5 und wird morgen auf 86,9 steigen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde.

Gegenwärtig zählt der Kreis 963 Infektionen insgesamt, davon 180 akute. Die Neuinfektionen betreffen mehrere Kommunen. Immendingen verzeichnet zwei Neuinfektionen. Die Gemeinde weist bei 17 Infektionen ingesamt jetzt acht aktuelle Infektionen auf. In Geisingen (26 Corona-Infektionen, davon eine aktuelle) gab es keine Veränderungen.

Jeweils eine Infektion melden Aldingen, Buchheim und Mahlstetten, Rietheim-Weilheim meldet zwei, in Fridingen, Spaichingen und Trossingen sind es drei, in Emmingen-Liptingen und Tuttlingen vier.

Immer mehr Kinder infiziert

Der Landkreis sieht in der jetzt dritten Phase der Pandemie seit August statistische Besonderheiten. So liegen die höchsten altersspezifischen Krankheitsraten jetzt in der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen, gefolgt von den 35- bis 59-Jährigen. Die drittgrößte Gruppe bilden Kinder zwischen fünf und 14 Jahren. Im Frühjahr bildeten die Senioren über 80 die stärkste Gruppe Infizierter.

Das Durchschnittsalter aller Infizierten beträgt 43 Jahre. Das Durchschnittsalter der Neuinfizierten seit Mitte August beträgt 34 Jahre. Die bisher 25 coronabedingten Todesfälle im Landkreis sind 15 männlichen und zehn weiblichen Personen zuzuordnen. Elf Verstorbene waren zwischen 60 und 79 Jahren alt, 14 über 80.

Viel Arbeit macht dem Gesundheitsamt die Nachverfolgung von Kontaktpersonen. Seit dem 9. Oktober wurden insgesamt 1797 Kontaktpersonen der Kategorie 1 isoliert. Zu dieser Kategorie gehören Personen mit einem mindestens 15-minütigen Gesichtskontakt oder mit einem direkten Körperkontakt zu einer positiv getesteten Person. Ebenso in diese Kategorie fallen Personen aus Lebensgemeinschaften im selben Haushalt.