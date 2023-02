Neben den Ausgaben für den Neubau des Feuerwehrhauses plant die Gemeinde Immendingen in diesem Jahr die zweithöchste Investition für die Erschließung des Gewerbegebiets „Donau-Hegau II“. Insgesamt zwei Millionen Euro werden bereitgestellt, um Interessenten künftig wieder neue Gewerbeflächen anbieten zu können. Mit der Rodung eines größeren Waldstücks zwischen Immendingen und Mauenheim haben jetzt die Vorbereitungen für die Erweiterung des vorhandenen Gewerbegeländes „Donau-Hegau I“ begonnen.

Wie Bürgermeister Manuel Stärk im Gemeinderat informierte, haben die Rodungen für den neuen Abschnitt des Gewerbegebiets Ende des vergangenen Jahres angefangen und seien jetzt abgeschossen. Wer von Mauenheim komme, nehme jetzt deutlich die Stelle wahr, an der die künftige Baustelle für den zweiten Teil des Gewerbegebiets entstehe.

„Als nächstes folgt nun die Ausschreibung der Erschließungsarbeiten“, sagte Stärk. Für die noch anstehende Wurzelstockentfernung gebe es in Rücksprache mit dem Naturschutz ein nur kurzes Zeitfenster im April. Daher habe man sich rechtzeitig an die Rodungsarbeiten gemacht. „Alles läuft planmäßig, und danach kann es mit der Erschließung des Gebiets vorwärtsgehen“, sagte der Rathauschef. Der Realisierung war in den vergangenen Jahren eine aufwendige Planung vorausgegangen, die den Bebauungsplan umfasste wie auch eine Fortschreibung des Flächennutzungsplans in Zusammenwirken mit dem Gemeindeverwaltungsverband Immendingen/Geisingen. Die Gemeinde benötigt für das Gebiet gegenüber dem Daimler-Prüfzentrum dringend neue Flächen. Interessenten gibt es nicht nur aus der Automobilbranche, sondern unter anderem auch aus der Medizintechnik.

Das neue Gewerbe- und Industriegebiet „Donau-Hegau II“ umfasst eine Fläche von 12,8 Hektar. Geplant ist eine Erschließung der Flächen in drei Unterabschnitten zur Ansiedlung von Unternehmen aller Art und Größe. Das städtebauliche Konzept sieht unter anderem eine zur Landesstraße 225 ausgerichtete „Schauseite“ mit repräsentativen Firmengebäuden vor. Öffentliche Grünanlagen machen rund 3,5 Hektar weitere Fläche aus und sorgen für Auflockerung. „Die Investition in die Erschließung der neuen Gewerbeflächen ist für die Gemeinde Immendingen von hoher Bedeutung“, erklärte Bürgermeister Manuel Stärk. Da die vorhandenen, größeren Bauareale für Betriebe ausgeschöpft seien, müsse die Erweiterung nun zügig vorangebracht werden. Mit der Ansiedlung weiterer Unternehmen schafft die Gemeinde einerseits neue Arbeitsplätze und erhöht andererseits ihre Wirtschaftskraft.

Die im Bereich „Donau-Hegau I“ angesiedelten Betriebe planen momentan entweder Neubauten oder erweitern die vorhandenen Komplexe. Dazu zählt auch die Firma Formel D, deren zweiter Bauabschnitt derzeit realisiert wird. Während der Bauzeit will das Unternehmen vorübergehend eine Fläche für 86 Mitarbeiterparkplätze schaffen. Dafür wird der Oberboden auf dem betriebseigenen Grundstück abgeschoben und seitlich gelagert, danach die Fläche zum Parken eingeschottert. Der Gemeinderat gab dazu jüngst vor allem auch deshalb das Einverständnis, damit die Autos nicht mehr im öffentlichen Raum abgestellt werden.