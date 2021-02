Ein 29-jähriger Polo-Fahrer war gegen 16.15 Uhr mit einer an die winterlichen Straßenverhältnisse nicht angepassten Geschwindigkeit, vom Witthoh kommend, in Richtung Hattingen unterwegs. In der Folge geriet der Polo ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem entgegenkommenden Skoda eines 46-jährigen Autofahrers zusammen. Durch den Unfall entstand an den beiden schon älteren Autos wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 7000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich in der Folge um den Abtransport der nicht mehr fahrbereiten Wagen.