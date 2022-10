Immendingen vor 4 Stunden

Zum Training nach Finnland: Jugendfeuerwehr lernt gemeinsam mit Teams aus ganz Europa

Zwölf Immendinger Jugendfeuerwehrleute und ihr Jugendwart Philip Kannappel machen sich in zwei Fahrzeugen auf den Weg in den Norden. Was sie erwartet, ist kein Freizeitcamp.