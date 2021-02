von Franz Dreyer

Trotz der coronabedingten Einschränkungen kommt die Volkshochschule für Stadt und Landkreis Tuttlingen (VHS) ihrem Bildungsauftrag nach und hat das Programmheft für Frühjahr/Sommer herausgegeben. Im Angebot sind eine facettenreiche Anzahl von Kursen, erstmals mit einem breit aufgestellten Online-Programm. Mit dem Angebot wird die Hoffnung verbunden, dass sich die Veranstaltungen auch in der Außenstelle Immendingen möglichst ohne Einschränkungen durchführen lassen.

Vor einem Jahr hatte die VHS für die Außenstelle Immendingen ein ambitioniertes Programm geboten. Die Pandemie hat jedoch die Umsetzung kräftig durcheinander gewirbelt. Nach einem hoffnungsvollen Start im Februar kamen alsbald die zur Eindämmung der Pandemie verfügten Einschränkungen mit der Folge, dass Kurse beendet wurden oder gleich gar nicht anlaufen konnten.

Die bisher gewonnenen Erkenntnisse flossen in das neue Programm ein. So wurden für den Bereich Immendingen vorsorglich nur Kurse in Kleingruppen mit aufgenommen. Ein Schwerpunkt liegt im Selbstwerttrainings- und Fitnessbereich. Diese auf die aktuelle Lage eingehenden Kurse bieten mit ihren Handlungsvorschlägen nützliche Ansatzpunkte, die Pandemie gestärkt zu bewältigen.

Es geht gleich sportlich los

Der geplante Start ist am Mittwoch, 24. Februar, mit dem Kurs Allgemeine Kräftigung, Dehnung und Steigerung der Beweglichkeit. Es folgen ab 1. März die Yoga-Kurse mit weiteren Übungsabenden sowohl im März als auch im Juni. Ab 2. März gibt es mittwochs oder donnerstags den Feldenkrais-Online-Kurs für zu Hause. Grundlagen des Malens werden ab 10. März vermittelt. Das Abendseminar Resilienz- und Selbstwerttraining „Finde Deine innere Stärke“ findet am 22. April in der Schlossschule statt.

Anmeldungen nimmt Außenstellenleiterin Heike Fritsch im Rathaus, Telefon (07462) 242 29, Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr entgegen. Eventuelle Änderungen werden im Internet veröffentlicht auf den Seiten der Volkshochschule Tuttlingen und der Stadt Immendingen.