von Jutta Freudig

Der neue Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit „St. Sebastian„ Immendingen/Möhringen ist gewählt. Das Gremium besteht aus 17 Mitgliedern, zehn Frauen und sieben Männern im Alter zwischen 36 und 74 Jahren. Für die Pfarrgemeinderatswahl war die Seelsorgeeinheit in sieben, den zugehörigen Pfarreien entsprechende Stimmbezirke eingeteilt. Über die Ergebnisse der Wahl informierte Wahlvorstand Josef Kastenhuber am Montag.

Wegen der Ausnahmesituation durch die Corona-Krise war der neue Pfarrgemeinderat gegenüber ursprünglichen Planungen mit zwei Wochen Verzögerung gewählt worden. Außerdem war es den Wählern ab dem vollendeten 16. Lebensjahr nur möglich, entweder per Briefwahl oder online zu wählen, um eventuelle Ansteckungsgefahren auszuschließen.

In folgende sieben Stimmbezirke war die Seelsorgeeinheit eingeteilt: St. Peter und Paul Immendingen (drei Sitze), St. Theopont und Synesius Hattingen (zwei Sitze), St. Prisca Ippingen (zwei Sitze), St. Bartholomäus Mauenheim (zwei Sitze), St. Gallus Zimmern (zwei Sitze), St. Andreas Möhringen (vier Sitze) und St. Jakobus Eßlingen (zwei Sitze).

Und so fielen die Stimmergebnisse aus: In Immendingen: Christiane Lange (61, Diplom-Bibliothekarin) erhielt genau 374 Stimmen, Steffen Schneider-Strittmatter (54, Technischer Oberlehrer) 305 Stimmen und Carmen Teufel (66, Rentnerin) 279 Stimmen; (nicht gewählt Gisela Merkel mit 246 Stimmen). In Hattingen: Martina Ley (56, Altenpflegeschülerin) 395 Stimmen und Regina Hämmerle-Klug (68, Kaufmännische Angestellte) 363 Stimmen. In Ippingen: Monika Reischl (42, Köchin) 417 Stimmen und Elisabeth Bausch (36, Dentalhygienikerin) 389 Stimmen. In Mauenheim: Steffen Zeiser (39, Elektroingenieur) 378 Stimmen und Magdalena Gerlich (36, Pflegepädagogin) 372 Stimmen. In Zimmern: Josef Hofmann (63, Pastoralreferent) 396 Stimmen und Thomas Lehmann (48, Lagerist) 396 Stimmen.

Die weiteren Ergebnisse der Wahlen: In Möhringen: Christine Liebermann (57, Diplom-Sozialpädagogin) 333 Stimmen, Hubert Deiner (47, Techniker) 320 Stimmen, Martin Lang (40, Diplomkaufmann) 247 Stimmen und Astrid Neumayer (55, Industriekauffrau) 233 Stimmen; (nicht gewählt Helmuth Kräuter 220 Stimmen und Matthias Hornek 173 Stimmen). In Eßlingen: Manuela Kefer (48, Justizhauptsekretärin) 368 Stimmen und Siegfried Aberle (74, Landwirt im Ruhestand) 356 Stimmen.