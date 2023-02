Teils rasend, aber auch am Stock zogen die Narrengruppen am Dienstagnachmittag beim traditionellen Kärrele- und Altweiberrennen am Narrenbrunnen und Rathaus vorbei über die Hindenburgstraße. Der krönende Abschluss der Immendinger Straßenfasnet lockte bei strahlendem Sonnenschein zahlreiche Zuschauer an, die das Rennen der Vehikel mit Begeisterung verfolgten.

Altersheim und große Dampflok Video: Jutta Freudig

Von den bekannten Narrengruppen wurde eine große Vielfalt an Themen auf die Straße gebracht, gewürzt mit Kritik an der großen Politik oder manchem Spaß über örtliche Begebenheiten. Das galt zum Beispiel für die Fasnetmentigsgruppe.

Kretschmanns Sparmaßnahme

Sie hatte bei ihrem Wagen das Thema „Kretschis Sparmaßnahme“ aufgegriffen. Die zugehörige Fußgruppe trat als übergroße, farbige Waschlappen auf und ersetzte damit entsprechend der Empfehlung des Ministerpräsidenten die Dusche beim täglichen Waschen. Martin Hall kam dagegen als Einzelfigur in der Dusche und verlangte: „Nieder mit den Waschlappen!“

Kretschmanns Waschlappen-Empfehlung thematisiert die Fasnetmentigs-Gruppe mit ihrem Wagen und ihren Kostümen. | Bild: Jutta Freudig

Zu den weiteren Teilnehmern an dem Fasnetspaß gehörten die Mitglieder der Hewenschreck mit ihrer 80er-Jahre-Gruppe, Alexandra Börtzler und ihre Begleiter als Eskimos und Eisbären oder die Donaugeister mit Teilen der Zunftball-Unterwasserszene von Meerjungferau Arielle.

Dinos sind unterwegs

„Ob im Wasser oder am Strand, die Donaugeister sind die besten im ganzen Land“, so ihr Motto. Ein Blickfang war die Gruppe von Jana Hör, die direkt aus dem Dino-Park nach Immendingen gekommen war. Tüchtige Ranger hielten die gefährlichen Dinosaurier in Schach.

Direkt aus dem Dino-Park kommen diese Riesen-Dinosaurier, die von Parkrangern bewacht werden. | Bild: Jutta Freudig

Interessante Fahrzeuge und Wagen durften beim Kärrelerennen natürlich nicht fehlen. Mit einem italienischen Kleinlastwagen trugen Luciano Ferraro und seine „Il Basaltos“ zum Umzug bei. Überdimensional und besonders beeindruckend für die Zuschauerschar war die DB-Lokomotive mit Lokführer Dominik Häfele. Zusammen mit Andreas Disch und weiteren Akteuren thematisierte er die Probleme am Immendinger Zughalt: „Beim Bahnhof geht es nicht voran, unser Zug hält nicht mehr an.“

Beste Stimmung beim Kärrelerennen Video: Jutta Freudig

Eher dem Motto Altweiberrennen entsprach schließlich noch die große Unterdorf-Gruppe „Fasnetliebe bis ins hohe Alter“ rund um Bürgermeister Manuel Stärk. Von einem Rennen konnte bei diesen betagten Teilnehmern dann allerdings eher nicht mehr die Rede sein, denn es ging eher hinkend und langsam voran. Moderiert wurde das tolle Fasnetereignis von Zunftmeister Sascha Zimmer. Am Ende hielt sich das närrische Volk bei angenehmen Temperaturen noch auf dem Rathausvorplatz auf.