von Jutta Freudig

„So möchte ich einen Tag des Ehrenamts nicht begehen“, lautete die traurige Botschaft, die der Immendinger Bürgermeister Manuel Stärk dem Gemeinderat am Ende der jüngsten Sitzung überbrachte. Tatsächlich wird die zunächst von Juli auf 3. November verschobene Feier zur Würdigung von Mehrfachblutspendern, Sportlern und verdienten Vereinsmitgliedern nun am Ende doch kurzfristig abgesagt.

Eigentlich hatte man bis zuletzt gehofft, den Ehrenamtstag 2020 trotz der strenger werdenden Corona-Auflagen mit einem entsprechenden Hygiene- und Abstandskonzept in der Donauhalle noch abhalten zu können.

Kein würdiger Rahmen möglich

Stärk begründete die Absage auch nicht direkt mit all den neuen Verfügungen hinsichtlich des Virus. „Es war für mich ein Schlüsselerlebnis, wie die Verabschiedung zweier langjähriger Übungsleiterinnen des Turnvereins, die fast ihr ganzes Leben in den Dienst des Vereins gestellt hatten, bei der kürzlichen Jahreshauptversammlung ablaufen musste“, so Stärk.

Tatsächlich hatten sich Irmgard Pfanzelt und Renate Tontsch ihren Blumenstrauß und ihre Urkunden nach 55- beziehungsweise 44-jähriger Übungsleiterarbeit für den TV selbst an einem Tisch abholen müssen. Natürlich war auch kein direkter Dank, kein Händedruck oder gar eine Umarmung erlaubt.

Hoffen auf einen baldigen Ehrenamtstag nach Corona

„Sie wissen, ich bin ein starker Verfechter des Ehrenamts“, erklärte Stärk weiter, „aber einen Tag des Ehrenamts wie wir ihn kennen, wäre auch nicht annähernd möglich.“ Hinzu komme im übrigen die Vorbildfunktion der Gemeinde in Corona-Zeiten, in denen man sich nicht treffen und nicht gemeinsam feiern soll. Vom Gemeinderat gab es Zustimmung zu dieser Einschätzung des Bürgermeisters.

Gemeinderätin Monika Kienzle erkundigte sich, ob und in welcher Form die Ehrenamtlichen ihre Ehrung nun erhalten werden. Stärk erklärte, dass nicht daran gedacht sei, die Medaillen, Ehrennadeln und Urkunden per Post zu versenden. Vielmehr würden die zur Ehrung vorgesehenen Bürger schriftlich über den Ausfall der Veranstaltung informiert, mit dem Hinweis, dass der Ehrenamtstag nachgeholt wird, sobald er in feierlichem Rahmen abgehalten werden kann.