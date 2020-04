von Franz Dreyer

In früherer Zeit war in der Regel in jeder Gemeinde eine Pfarrei eingerichtet, die mit einem Priester besetzt war. Doch es gab, wie das Beispiel von Zimmern zeigt, auch Ausnahmen. Obgleich die Kirche und die Seelsorgestelle des Ortes schon 1275 im Zehntregister des Bistums Konstanz genannt sind, war Zimmern über einen Zeitraum von 234 Jahren ohne eigene Pfarrei. Der Grund hierfür bildete nicht wie in der heutigen Zeit der Priestermangel. Ursache hierfür war, wie Paul Willimski in der Ortschronik schreibt, dass die Pfarrei um 1497 in das 1107 gegründete Nonnenkloster St. Sebastian eingegliedert wurde. Aus welchen Gründen dies erfolgte, ist nicht überliefert. Jedenfalls war Zimmern bis 1731 eine Filialkirche von Amtenhausen.

Die Eingliederung gereichte nur dem Kloster zu Nutzen. Zimmern hatte keinen eigenen Seelsorger und auch keine regelmäßigen Gottesdienste mehr. Der Beichtvater des Klosters und Prior der Klosterkirche musste zugleich die Aufgabe des Seelsorgers in Zimmern erfüllen. Oft mussten die Gläubigen des Ortes die Gottesdienste in der Klosterkirche besuchen. Dort fanden auch die Seelenämter, Taufen und Trauungen statt. Einen großen Schaden erlitt die Pfarrei dadurch, dass sie ihr ganzes Vermögen verlor. Zimmern war eine gut dotierte Pfarrei, besaß 65 Jauchert Feld, und einen Wald von circa 50 Jauchert. Das Kloster zog im Laufe der Zeit das Eigentum und die sonstigen Einkünfte der Pfarrei, wie beispielsweise von Totenmessen, an sich. Ein Teil der Liegenschaften verkaufte es. Auch das Pfarrhaus und der Hausplatz mit Garten waren verschwunden. Alle Bücher und Urkunden wurden in den Bestand des Klosters genommen, um eventuell spätere Rechtsansprüche zu verhindern.

Die eingetretene Situation, der Verlust des ganzen Kirchengutes und vor allem der Mangel eines eigenen Seelsorgers, verursachten der Gemeinde großen Kummer. Hinzu kam, dass der Seelsorger des Klosters in seiner Doppelfunktion überfordert war und seine Aufgaben in Zimmern vernachlässigte. Des Weiteren war der Weg von Zimmern nach Amtenhausen in einem sehr schlechten Zustand. Er wurde erst 1868 eingeschottert.

Immer wieder, über Jahrzehnte, liefen bei den zuständigen Stellen Klagen der Gemeinde Zimmern ein. Auf das ständige Bitten der Bevölkerung fand sich das bischöfliche Ordinariat schließlich 1731 bereit, die ehemalige Pfarrei Zimmern wiederherzustellen. Doch das war nicht einfach. Es war kaum mehr möglich, die ehemaligen Besitzverhältnisse der Pfarrei vor 1497 zu rekonstruieren und das Kloster beharrte darauf, der ehemalige Pfarreibesitz sei sein Eigentum. Eine eingesetzte Kommission fand schließlich Wege, dem neuen Pfarrherren eine ausreichende Existenzgrundlage zu verschaffen und beschloss den Bau eines bescheidenen Pfarrhauses mit einem Limit von 600 Gulden. Das Kloster beteiligte sich hieran lediglich mit 200 Gulden. Die Kosten für den Bauplatz spendete der Pfarrer von Seitingen. Neben Leistungen der Gemeinde stiftete der neue Pfarrer Jacob Fischer 200 Gulden. Hinzu kam ein vom Konstanzer Geistlichen Johann Hugo Gudina gewährtes Darlehen.