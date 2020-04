von Franz Dreyer

Der Höhepunkt der diesjährigen Krötenwanderung geht dem Ende entgegen. „Auf ihrem Weg zu den Laichplätzen legen die Amphibien bis zu fünf Kilometer zurück“, informiert Naturschutzbeauftragter Werner Engbers. Dabei wird immer wieder eine ganze Anzahl der Tiere überfahren. In diesem Jahr haben auch in der Raumschaft Immendingen wieder Naturschützer dem Straßentod der Kröten den Kampf angesagt. Es wurden Fangzäune aufgestellt, Tiere aufgesammelt und über die Straße getragen und Straßen zu gewissen Zeiten gesperrt. Auch in Hintschingen, wo viele Tiere aus dem Schöntal durch den Ort ihren Laichplätzen entgegen streben, waren erneut viele helfende Hände, insbesondere der Familien Saur, Vetter und Müller aktiv. „Heuer war eine große Anzahl Kröten unterwegs. An manchen Abenden wurden teilweise bis zu 150 Tiere eingesammelt“, berichtet Inge Vetter. Trotz der engagierten Einsätze wurden wieder Tiere überfahren. In der Ortsdurchfahrt besteht zwar grundsätzlich Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30. „Zu den Wanderzeiten sollte jedoch zum Schutz der Tiere nur Schritttempo gefahren werden“, meint Inge Vetter, um damit den Tieren besser ausweichen zu können.

Erfreulich können die Aktiven vermelden, dass nach ihren Beobachtungen die Zahl der Frösche wieder zugenommen hat. Längst stehen auch diese Amphibien unter Artenschutz. Damit hat die frühere Unsitte wegen den Froschschenkeln Jagd auf das quakende Kleingetier zu machen, längst ein Ende gefunden. Alte Immendinger erinnern sich noch daran, dass viele Familien zu Beginn der 1950-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts im milden Vorfrühling, vor allem in der vorösterlichen Zeit, zum Bachzimmerer Weiher gingen, um Frösche für diesen Zweck zu fangen. Der Weiher war nach den Überlieferungen damals ein Paradies für die Amphibien. Damals sollen dort so viele Frösche und Kröten gelebt haben, dass ihr Gequake bis nach Bachzimmern zu hören war. Im Volksmund hatte das Gewässer deshalb die Bezeichnung „Froschweiher.“

Die Tiere wurden nicht nur zum eigenen Verzehr der Schenkel gefangen. Vielmehr sah man darin ein Geschäft. Die Schenkel wurden von den Froschfängern möglichst an Ort und Stelle an Kunden oder an Hotels nach Villingen oder Schwenningen verkauft. Aber nicht nur Familien, die sich mit dem Verkauf der Delikatesse ein Zubrot verdienen wollten, kamen zur Laichzeit der Frösche, die 14 Tage dauert, an den Weiher. Sogar Wilderer rückten nachts mit Lastwagen und Karbidlampen an. Das Licht der Lampen zog die laichenden Frösche in Massen an.

Um die Quälerei zu unterbinden, wurden von der Gemeindeverwaltung an die Immendinger Familien „Froschfangerlaubnisscheine“ ausgegeben und mit genauen Vorgaben die unfachmännische Tötung der Frösche unterbunden. Mit der Kontrolle wurde der zuständige Förster beauftragt. Er musste auch auswärtigen Fängern den Zutritt verwehren.