Nach dreijähriger Pause steht der Pfingstsonntag und Pfingstmontag wieder ganz im Zeichen des Ippinger Waldfestes des Männergesangvereins „Sängerlust“. Am traditionellen idyllischen Ort am Waldesrand des Lindenberges steht die große Pfingstgaudi an. Vergnügen pur, ein Genuss für alle Sinne, für Groß und Klein. Ob Augen-, Ohren- oder Gaumenfreuden – hier kommt wirklich jeder auf seine Kosten. Das große vereinseigene Festzelt mit Platz für 300 Personen steht schon, das Grillgut und die Getränke sind bestellt und die Damen der 27 Aktiven stehen schon in den Startlöchern, um ihre beliebten Kuchen und Torten zu zaubern. Noch laufen die letzten Vorbereitungen der Sänger, um am Pfingstsonntag das Waldfest mit jahrzehntelanger Tradition zu eröffnen.

Neben Gesang und Musik gibt es traditionell beim Waldfest das Pfundsägen. Ob Mann, Frau oder Jugendlicher hier gewinnt – es locken attraktive Preise für jenen, der es schafft, möglichst genau das Gewicht von einem Pfund abzusägen. Auch an die kleinen Besucher ist gedacht. Hier locken der Spielplatz und der beliebte Kletterbaum, der einige Überraschungen bereit hält.

Der Männergesangverein „Sängerlust“ hat Kultur- und Kultcharakter. So wurde im Jahr 2019 das 70. Jubiläum groß gefeiert. Wann die Sänger mit dem Waldfest begonnen haben, konnten weder der Vorsitzende Armin noch der Schriftführer Matthias Zeller beziffern. Beide vermuten den Ursprung in den 70er-Jahren, „vielleicht sogar noch früher“. Anfangs wurde noch im Dorf gefeiert, doch die Lage am Waldesrand hat sich schon seit Jahren etabliert.

Nach der Corona-Zwangspause soll das zweitägige Fest wieder ein voller Erfolg werden, dazu hat die Vorstandscrew sich wieder einiges einfallen lassen. So heißt es am Sonntag: „Die Nacht in Tracht mit Weinstand und Fassbier“, wenn die Ramstaler zur Bergparty aufspielen. Wer es lieber klein-fein-blechig mag, der ist bei Flaraclara Blech & Wo genau richtig. Auch darf die gesellige und traditionelle Blasmusik mit den Porschemusikanten oder Eschbacher Heimatmusikanten nicht fehlen. Der Männergesangverein wird sich auch selbst präsentieren und dabei die Besucher mit einem kleinen und anspruchsvollen Konzert erfreuen.

Während andere Männergesangvereine mit Nachwuchs zu kämpfen haben, ist der Chor während der Corona-Zeit in Ippingen um gleich vier Neuzugänge gewachsen. Aus dem 420-Seelen-Ort gehören 23 Ippinger (drei aus Immendingen, einer aus Öfingen) dem Männergesangverein an, hinzu kommen über hundert passive Mitglieder. Somit ist jeder vierte Einwohner mit dem Männergesangverein verbunden und verwurzelt. Hier stimmt die Kameradschaft. Im Einsatz sind beim zweitägigen Fest gleich 50 Helfer.

Festprogramm: