von Jutta Freudig

Er hat Flugzeuge repariert, den Bauhof modernisiert, die Immendinger Trinkwasser-Notversorgung gesichert. Er hat über Jahre hunderte Zuschauer zur Mitternachtsshow beim Schlossfest geholt, die Regie bei den Zunftbällen der Narrenzunft geführt, das Häs der Hansele bemalt, Kulissen und Dekorationen für viele Anlässe kreiert.

Zur Person Peter Disch wurde in Bachzimmern bei Immendingen geboren, ging in Immendingen zur Schule und absolvierte Ausbildungen zum Heizungsmonteur und Bauzeichner sowie während seiner Dienstzeit bei der Luftwaffe zum Flugzeugmechaniker. Der inzwischen 62-jährige Bauhofleiter hat aus der Ehe mit Christa Disch zwei erwachsene Kinder, Tochter Stefanie und Sohn Andreas, und ist dreifacher Großvater der Enkel Noah, Maximilian und Luisa. (feu)

Wenn Peter Disch, Leiter des Gemeindebauhofs, jetzt auf 40 Jahre im öffentlichen Dienst und noch ein paar Ereignisse mehr in seinem Leben zurückschaut, dann kommt keine Langeweile auf. Der 62-jährige, über die Ortsgrenzen hinaus bekannte Immendinger, ist ein Mann vieler Talente, die er bei der Arbeit, aber auch im privaten Umfeld tagtäglich einsetzt.

Turnverein, Feuerwehr, Narrenzunft

Es scheint fast so, als wäre ihm das gewisse Extra, das Peter Disch von anderen unterscheidet, bereits in die Wiege gelegt worden, denn diese stand im „Bachzimmerer Schlössle“. Mit sechs Jahren lernte er beim Turnverein die Immendinger Vereinswelt kennen, für die er sich bis heute engagiert.

Im Jahr 1973 war er Mitbegründer der Jugendfeuerwehr, später deren Leiter und in älteren Jahren Gruppenführer der Freiwilligen Feuerwehr. Etwa ab der gleichen Zeit begann seine Aktivität für die Narrenzunft Strumpfkugler.

Künstlerische Ader

Noch vom damals bedeutenden Immendinger Kunstmaler Philipp Kummer angeregt, trat Dischs künstlerische Ader zu Tage. Über Jahrzehnte fertigt er nun aufwendige Kulissen für die Zunftbälle, deren Gesamtregie er seit einigen Jahren hat und die er mit vielen besonderen Szenen bereichert. Auch das kunstvolle Bemalen der Häser des Weißnarren der Zunft, des Hansels, zählt zu seinen Aufgaben.

Zudem pflegte er das Brauchtum als Oberdonaugeist und nun dienstältester Zunftrat. In vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit verwirklichte Peter Disch seine Ideen für die Höhepunkte etlicher Schlossfeste, die Mitternachtsshows, die vom Geistertanz bis zum umjubelten Michael-Jackson-Tribute reichten, sowie für die historischen Eröffnungsszenen des Fests. Die Kunstarbeit setzte er in der Restauration von Brückenheiligenfiguren und Feldkreuzen fort.

Zeitsoldat bei der Luftwaffe

Seinen Eintritt in den öffentlichen Dienst hatte Peter Disch im Jahr 1977 als Zeitsoldat auf vier Jahre bei der Luftwaffe in Bremgarten, wo er unter anderem als Flugzeugmechaniker arbeitete. Bei der Gemeinde startete er 1985 als nebenberuflicher Abendhausmeister für die Sporthalle, ehe er ab 1995 gleich zwei wichtige Aufgaben übernahm: Die Leitung des Bauhofs und die Tätigkeit als Wassermeister.

„Was ich seit 26 Jahren mache, ist eigentlich mein Traumberuf“, sagt Peter Disch. An Abwechslung fehle es nie, wenn auch leider die Verwaltungsarbeit für ihn immer mehr zunehme. Mit einer „tollen Mannschaft“ – elf Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin – werden die Bauhofaufgaben in Immendingen und den fünf Ortsteilen erledigt. Dazu gehören unter anderem: Gebäudeunterhaltung, Pflege von Parks, Gartenanlagen, Spiel- und Freizeitplätzen, Unterhaltung von Straßen und Straßenbeleuchtung, Pflege von sechs Friedhöfen und Winterdienst.

Als Wassermeister kümmert sich Peter Disch um gemeindeeigene Wasserwerke, eigene Quellen, Tiefbrunnen und Wasseraufbereitung sowie ein „riesiges Leitungsnetz“, das in seiner Regie auch für eine Notversorgung umgebaut wurde. Wichtig ist ihm dabei der Zusammenhalt auch im Aitrach-Wasserverband.

„Gern noch ein Jahr anhängen“

Gut sei auch seine Zusammenarbeit mit den Ortsvorstehern und in der Verwaltung, bei der er in seiner Dienstzeit drei Bürgermeister und drei Ortsbauamtsleiter erlebt hat, erklärt Disch. Eigentlich könne er Ende 2022 in Rente gehen. „Aber mir macht die Arbeit viel Spaß und ich würde gern noch ein Jahr anhängen.“ Wenn er dann viel Zeit hat, will Peter Disch vielleicht mehr malen, in Öl oder Acryl, und die Immendinger Hobbykunstausstellung bereichern.