von Franz Dreyer

Mit Schrottsammlungen lassen sich Vereinskassen aufbessern. Institutionen und Vereine im Raum Immendingen nutzen deshalb diese Möglichkeit, die von der Bevölkerung gerne unterstützt wird. Durch die Corona-Krise sind im laufenden Jahr Aktivitäten dieser Art jedoch teilweise ausgefallen.

Die Feuerwehr Hattingen hat bislang in jedem Jahr, immer am Kirchweihsamstag, eine Schrottsammlung im gesamten Ortsgebiet durchgeführt, die mit einer Altpapiersammlung gekoppelt war. „Durch die Pandemie haben wir die Aktion in diesem Jahr ausgesetzt. Wenn möglich, wollen wir diese jedoch im kommenden Frühjahr nachholen“, informiert auf Anfrage Ehrenkommandant Bernd Knittel. Wie er weiter berichtet, waren die Sammlungen bisher ergiebig. In der Regel konnten zwei Container gefüllt werden. Zu Zeiten, als viele landwirtschaftliche Betriebe aufgegeben wurden, seien durch die nicht mehr benötigten Maschinen und Geräte bis zu vier Container zusammengekommen.

Landwirte helfen bei schweren Teilen

Das von der Bevölkerung das Jahr über zurückgelegte Material wurde am Tag der Sammlung am Straßenrand bereitgelegt und mittels Traktoren mit Anhänger eingesammelt. Die Aktiven der Feuerwehr sind neben der Bevölkerung auch den Hattinger Landwirten dankbar, welche mit Frontladern schwere und sperrige Gegenstände in die Container hievten. „Mit den Erträgen solcher Sammlungen sind wir sehr zufrieden. Manchmal kommt mehr als bei als bei Veranstaltungen zusammen“, sagt der langjährige Kommandant.

Der Hintschinger Narrenverein führt im zweijährigen Turnus solche Sammlungen durch. Die letzte Sammlung fand in diesem Sommer statt. „Diese war wieder erfolgreich. Die Bevölkerung hat damit wieder gerne die Vereinsarbeit unterstützt. Über den Erlös, der durch die Prämie des Landratsamtes noch aufgebessert wurde, waren wir sehr froh, da wir durch Veranstaltungen in diesem Jahr keine Einnahmen hatten“, bilanziert die Vorsitzende Marlies Aschmann.

Material muss sortenrein sein

Auch in Hintschingen wird darauf geachtet, dass nur sortenreine Metalle wie Blech-, Eisen- und Gussteile ohne Restinhalte gesammelt und der Wiederverwertung zugeführt werden. Das positive Ergebnis motiviert den Narrenverein, in zwei Jahren wieder eine Schrottsammlung zu starten.