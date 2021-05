Einen Einbruch in eine Gartenhütte in der Bismarckstraße hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag verübt. Ein Unbekannter brach ein Schloss einer Gartenhütte auf und gelangte so in das Innere. Dort genehmigte sich der Einbrecher ein Bier und ließ eine Campinglampe und eine angebrochene Schachtel Zigaretten mitgehen. Der Schaden beläuft sich auf wenige Euro. Die Polizei bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Nummer 07461/9410 zu melden.