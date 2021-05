von Jutta Freudig

Noch liegt der Kreis Tuttlingen auf Landesebene mit seinen Inzidenzwerten eher im oberen Bereich, dennoch hoffen Vorstand und Übungsleiter beim Turnverein Immendingen auf baldige Lockerungen bei ihrem Training. Zunächst ist allerdings laut Informationen des Vereins nur das Trainieren zu zweit und im Freien auf der Sportanlage Talmannsberg wieder angelaufen.

Das vergangene Corona-Jahr war bitter für alle Sportbegeisterten. Nachdem im Sommer das Training vieler Gruppen des TV unter Einhaltung von Mindestabständen ins Freie verlegt werden konnte, kam der Übungsbetrieb ab Herbst mit der zweiten und dritten Corona-Welle zeitweise komplett zum Erliegen. Mit den Impferfolgen und sinkenden Inzidenzzahlen sind die Aussichten jetzt wieder etwas besser, eine langfristige Planung ist für den Verein dennoch nicht möglich.

Einige Gruppen fanden sich nach Auskunft des TV zuletzt bereits virtuell wieder zusammen. So finden inzwischen beispielsweise das Tanztraining der Gruppe Dance Explosion, die Bewegung contra Osteoporose oder die beliebten Move-it- und Step-Aerobic-Kurse über Online-Treffen statt. Laut der aktuellen Corona-Verordnung des Landes dürfen auch im Außenbereich für kontaktarmen Freizeit- und Amateursport nur fünf Personen ab 15 Jahren aus maximal zwei Haushalten zusammen kommen. Im Bereich Leichtathletik der Erwachsenen wird inzwischen schon in Zweier-Teams auf der Sportanlage auf dem Talmannsberg trainiert. Gruppensport wie Tanzen ist jedoch noch nicht erlaubt.

Alle Beteiligten müssen flexibel sein

„Die schrittweise und inzdienzabhängige Öffnung macht zwar Hoffnung – erfordert jedoch auch große Flexibilität von Übungsleitern und Teilnehmern“, so TV-Vorstandsmitglied Diana Graupner. Laut Öffnungsstufe eins, also einer Inzidenz, die an fünf folgenden Tagen unter 100 liegt, werde kontaktarmer Freizeit- und Amateursport im Freien in Gruppen bis zu 20 Personen unter Hygienevorgaben gestattet, nicht jedoch in der Halle. Wann die Gemeinde die Sporthalle für den Übungsbetrieb wieder freigibt, ist noch offen. Man hoffe auf die Aufnahme des regulären Übungsbetriebs unter Einhaltung der bis dahin geltenden Hygienemaßnahmen nach den Sommerferien, so Graupner. Bis dahin werde versucht, sinnvolle Alternativen im Außenbereich zu schaffen.