Coronabedingt war die Hütte zuletzt nicht genutzt. Das spiegelt sich auch im Tatzeitraum wider. Laut Mitteilung der Polizei drangen die Unbekannten im Zeitraum zwischen Dezember und dem gestrigen Donnerstag in die Wander- und Waldhütte ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter zunächst einen verschlossenen Holzfensterladen und anschließend das dahinter befindliche Fenster auf und gelangten so in die auf einer Waldanhöhe gelegenen Hütte ein. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus. Sie entfachten den vorhandenen Holzofen und verfeuerten darin Teile der Holzverkleidung der in der Hütte installierten Theke.

Zudem beschädigten die Unbekannten die Kupferverwahrung des Hüttenkamins, indem sie mehrfach auf die Verwahrung einschlugen und so mehrere Dellen hinterließen. In beziehungsweise an der Hütte zurückgelassener Müll, darunter leere Chips-Tüten, Plastikgetränkeflaschen und Pappbecher, lassen den Schluss zu, dass sich die Täter längere Zeit in der Hütte aufgehalten haben.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Immendingen ermittelt und bittet unter 07462/9462 um sachdienliche Zeugenhinweise.