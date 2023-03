Der Mauenheimer Radsportverein Edelweiß kann stolz auf seinen Sprössling Jan Münzer sein. In der mehr als 100-jährigen Vereinsgeschichte hat wohl noch kein Mitglied den Sprung in den Profi-Radsport geschafft. Dem inzwischen 22-jährigen ist dies gelungen. Er fährt aktuell beim deutschen Rad-Bundesliga-Team in Hanau.

Schon früh zeigte sich bei Jan die Begeisterung für den Radsport. Bereits als Kind war er beim Verein Edelweiß dabei. Im Vorstand übernahm er alsbald die Aufgabe des Fahrwarts. Erste Erfolge auf dem Rad zeigte er als Mitglied der 2008 vom Mauenheimer Verein ins Leben gerufenen Jugendabteilung. Beim Sparkassennachwuchscup in Konstanz errang er mit sieben Jahren bereits vordere Plätze und platzierte sich respektabel auch bei den in Mauenheim ausgerichteten Schmolke-Carbon-Cups.

Mit seinem Talent hat er alle Nachwuchsklassen mit Begeisterung durchlaufen, um sodann im Lizenzsport zu fahren. „Die Rennfahrten an den Wochenenden mit dem Ziel, sich mit Sportkollegen zu messen, haben mir immer großen Spaß gemacht“, sagt er rückblickend. Mit 16 Jahren wechselte er zum Verein Veloclub VC Singen, der zum Aufstieg weitergehende Möglichkeiten bot, jedoch nicht ohne seinem Heimatverein als Radsportler treu zu bleiben. Nach einem Zwischenschritt zählt er zielorientiert inzwischen zu der aktiven Mannschaft des Deutschen Bundesliga-Radsport-Teams Storck-Metropol-Cycling mit Sitz in Hanau. Das Team ist aus der Fusion von zwei Bundesliga-Teams entstanden und als UCI Continental Team lizenziert. Die Leistungsklasse erfordert hartes Training. Sein Trainer gibt die Trainingspläne für das 16 Wochenstunden umfassende und jeweils im November beginnende Haupttraining vor, das sich zum Teil auch auf heimischen Straßen und Wegen vollzieht. „Im Winter wird der Grundstein für die Rennerfolge in der von März bis Oktober dauernden Rennsaison gelegt“, erläutert der Radsportler. Hin und wieder geht es auch ins Trainingslager, wie beispielsweise jüngst über Silvester nach Nizza. Die Saison umfasst durchschnittlich 40 Renntage, meistens am Wochenende, wobei teilweise auch mehrtägige Rundfahrten zu meistern sind. Die Rennen finden nicht nur in Deutschland statt, sondern es geht auch in die Niederlande, nach Belgien, Polen und in Richtung der baltischen Staaten. Bei den Rennen war Münzer schon mehrfach vorne dabei. Seine Spezialität liegt in flachen und hügeligen Touren, aber auch im Sprint.

Der Erfolg erfordert seinen Tribut. Mit den Rennen und dem Training kommen jährlich immerhin 20.000 Kilometer zusammen, die abgestrampelt werden müssen. „Wenn man Leistung erbringen will, muss man Abstriche machen“, räumt Jan Münzer ein. Themen sind das Körpergewicht und die Qualität des Essens. Tabu sind Alkohol und durchgezechte Nächte. Trotz aller Begeisterung setzt Jan nicht alles auf die Karte Radrennsport. Der erfolgreiche Biker absolviert neben seinen sportlichen Aktivitäten ein Duales Maschinenbaustudium. Auch bei seinem Heimatverein ist er im Vorstand. Hinzu kommen die weiten Anfahrtswege zu den Rennen. Alles in allem erfordert der Einsatz ein strammes Zeitmanagement. Für Hobbys und Freizeit bleibt da wenig Platz.

Dankbar ist der Radprofi seinen Eltern, die ihn gefördert haben, Harald Leiber vom Radsportverein für die mannigfache Unterstützung und in Singen seinem Jugendtrainer Alexander Stelling.