von Jutta Freudig

Die Leichtathletik- und Sportanlage auf dem Talmannsberg wird saniert und sie wird multifunktionsfähig. Den Immendinger Sportlern steht sie zur Verfügung, sobald sie nach der Coronakrise wieder im Training aktiv sein können. Mit der Sanierung der Laufbahn am ehemaligen Bundeswehrsportplatz ist jetzt begonnen worden. Ferner ergänzt die Gemeinde den Leichtathletikbereich durch eine neue Diskuswurf- und eine fahrbare Hochsprunganlage. Seitens des Turnvereins wurde in Eigenregie eine Hammerwurfbahn realisiert.

Ende Mai sollen die Arbeiten fertiggestellt werden. Dann verfügt der Sportpark Talmannsberg über eine breitaufgestellte Leichtathletikanlage, einen Sportplatz, Tennisplätze, Hockey- und Skaterplatz sowie die große Sporthalle.

Sportgelände wächst

„Wir haben hier auf dem Talmannsberg ein stetig wachsendes Sportgelände“, sagte Bürgermeister Markus Hugger zum Start der Baumaßnahmen an der Leichtathletikanlage. Nach dem Kauf der ehemaligen Sporthalle und des Sportplatzes der Bundeswehr – von der Gemeinde erworben, als Daimler die Kaserne übernahm – war als erstes der Tennisclub in den neuen gemeindeeigenen Sportpark gezogen. „Mit den neuen Tennisplätzen erlebte der Verein eine wahre Renaissance“, so Hugger. Der frühere Rasenplatz der Bundeswehr wird nun vom Sportverein Hattingen und vom SV 1920 Immendingen als Trainingsplatz genutzt. Die Sporthalle bietet zusätzlichen Vereinen Übungsmöglichkeiten. Hugger: „Damit hat die Gemeinde eine deutliche Entlastung ihrer Sportanlagen und Sporthalle im Ortskern erreicht.“

Wichtiges Anliegen

Nicht mehr im optimalen Zustand sei inzwischen die Laufbahn des Sportplatzes Talmannsberg gewesen. Deren zeitnahe Sanierung war der Gemeinde daher laut Hugger ein wichtiges Anliegen. Auf die Tartanbahn wird nun mit einem Spritzverfahren eine neue Oberflächenschicht durch die Firma Polytan aufgebracht. Außerdem habe der Gemeinderat der Anfrage des Turnvereins entsprochen, auf dem Platz weitere leichtathletische Trainingsmöglichkeiten zu schaffen, um die Wettbewerbsbedingungen zu verbessern.

Gelände bietet Reserven

So wurde die auf dem Platz vorhandene Weitsprunganlage um- und ausgebaut. Für die neue Diskuswurfanlage entstanden bereits die Fundamente, in welche die Haltestangen für das fünf Meter hohe Sicherheitsnetz eingebracht werden. Die neue Hochsprunganlage ist fahr- und abdeckbar; sie kann im Winter untergestellt werden. An Manfred Danner vom Turnverein sprach Markus Hugger den Dank für den Bau der Hammerwurfbahn in Eigenregie aus. Das Gelände biete nun auch noch Reserven, beispielsweise für eine Kugelstoßbahn oder im Umfeld für mögliche Vereinsheimbauten.

Landeszuschuss von 68 000 Euro

Die Gemeinde Immendingen hat hohe Summen in den Kauf von Sporthalle und Sportplatz, die autarke Gestaltung der kompletten Anlage (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser) sowie das Anbringen der Flutlichtanlage gesteckt. Die Arbeiten im Leichtathletikbereich erfordern laut Hugger nun einen Aufwand von 170 000 Euro. „Das ist kein Pappenstiel“, sagte Hugger, „und wenn man sieht, was wir hier über die Jahre investiert haben, dann kann mit Fug und Recht gesagt werden, dass wir unseren sporttreibenden Vereinen viel entgegenbringen.“ Für die neuen Maßnahmen gibt es einen Landeszuschuss in Höhe von 68 000 Euro.