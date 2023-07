Einige hundert US-amerikanische Autos und Motorräder werden am Sonntag beim 12. American Car und Bike Meeting in Immendingen erwartet. Veranstalter ist der Sportverein 1920 TuS Immendingen. Laut Initiator Michael Flum wird es dabei auch eine Sonderaktion einer aus Bikern bestehenden Organisation zugunsten misshandelter Kinder geben. „Ich habe dieses Jahr wieder die U.B.A.K.A. auf unser Treffen eingeladen“, so Michael Flum. „Das ist ein Biker-Club, der sich für misshandelte Kinder einsetzt und viel für die Kids macht. Ich finde einfach, so etwas muss man unterstützen“, betont der Initiator des American Car und Bike Meetings. „Deshalb bekommt der Verein auch einen Gratis-Stand bei uns.“ Kinder könnten da dann Fotos auf einem Motorrad anfertigen lassen. Es gebe Kinder-Tattoos und ein Glücksrad für den guten Zweck.

Bei den Gästen handelt es sich um den Verein U.B.A.K.A. Alb-Bodensee. Gegründet wurde U.B.A.K.A. 2012 in Frankreich. Der Name U.B.A.K.A. steht für Urban Bulldogs Against Kids Abuse. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Schwächsten dieser Welt zu helfen und sie zu unterstützen. Das Konzept, Kindern aktiv und sofort zu helfen, sprach sich auch in anderen Ländern herum, und so wurden in den USA, Mexiko, Frankreich, Irland, Nord-Irland, Schottland, England, Wales, Schweden, Australien, Dänemark und in Deutschland weitere Standorte gegründet. Das 12. Car- und Bike-Meeting in der Immendinger Ortsmitte geht von 9 bis 17 Uhr. Hauptattraktion sind US-amerikanische Wagen der Marken Cadillac, Chevrolet, Pontiac, Ford, Dodge, Oldsmobile, Corvette, Jeep oder Hummer aus Baujahren der aktuellen Zeit bis in die 20er-Jahre des vorigen Jahrhunderts zurück. Außerdem eine große Zahl von Motorrädern der US-Hersteller. Geplant sind auch wieder verschiedene Wettbewerbe, wie etwa ein Motoren-Soundcontest, außerdem Dragster-Präsentationen und eine Händlermeile. Für Livemusik sorgen die Ballroom Stompers. Bewirtung und Organisation liegen beim TuS.