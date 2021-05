von Franz Dreyer

Wer dieser Tage im Amtenhauser Tal unterwegs ist, dem fällt bald nach Zimmern im Gewann Klingen die überwältigende Blütenpracht des Reckhölderles ins Auge. In diesem Jahr ist das Vorkommen sehr ausgeprägt. Der Rosmarin-Seidelbast, gemeinhin als Reckhölderle bekannt, steht unter Naturschutz und ist auf der Roten Liste als stark gefährdet eingestuft.

Standort muss viele Bedingungen erfüllen

Die zur Familie der Seidelbast-Gewächse zählende Pflanze, ein Symbol des Frühlings, stellt hohe Ansprüche an ihren Standort. Dieser muss mager, kalkreich, trocken bis wechseltrocken und möglichst südexponiert liegen. Ihre Ausbreitung auf mageren Flächen und an Waldrändern der Baar geschah vermutlich bis zum Ende des 18. Jahrhunderts mit Hilfe der damals auf diesen Flächen weidenden Schafe und geriet dann ins Stocken. Als maßgebliche Ursache wird die in diesem Zeitraum erfolgte Umwandlung vieler Schafweiden in Äcker, Wirtschaftswiesen und Wälder gesehen. Dies schreibt Michael Witschel in einem Beitrag von 1984.

Besonders üppig gedeihte das seltene Reckhölderle auch im Jahr 2016 im Amtenhauser Tal. | Bild: Archivbild: Franz Dreyer

Pflanze kommt nur noch selten vor

Inzwischen sind an vielen Standorten nur noch wenige Exemplare der selten gewordenen Pflanze zu finden – anders dagegen im Amtenhauser Tal: Es ist wohl ein Erfolg gelungener Pflegemaßnahmen des Naturschutzes, dass sich dort die von vielen Naturfreunden bestaunten leuchtend roten Flächen mit ihren feinen, nach Nelken duftenden Blüten erhalten, und in den vergangenen Jahren sogar weiter ausgedehnt haben.

Gute Bedingungen im Amtenhauser Tal

Werner Engbers, einer der Naturschutzbeauftragten im Landkreis, sieht das Amtenhauser Tal als einen der ausgedehntesten Standorte weithin. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das Vorkommen des Reckhölderles durch Blumenräuber gefährdet, die den Pflanzen rücksichtslos nachstellten und Sträuße daraus verkauften – obwohl dies schon damals in einzelnen Gegenden und später dann landesweit verboten war.

Seither trägt die Ausweisung von Naturschutzgebieten und flächenhaften Naturdenkmalen dazu bei, die Lebensräume des Reckhölderles für die Nachwelt zu erhalten. Wichtig sind dafür sachgerechte Pflegemaßnahmen, damit die Pflanzen nicht vom Grasfilz erstickt werden.