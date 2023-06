Bürgermeister Manuel Stärk hat den neuen Immendinger Waldkindergarten auf dem Bumbis offiziell seiner Bestimmung übergeben. Er blickte laut einer Pressemitteilung der Verwaltung darauf, dass vor zwei Jahren die Kindergartenbedarfsplanung die Notwendigkeit weiterer Betreuungsplätze aufzeigte. Die Gemeinde habe sich für einen Waldkindergarten entschieden. Was zunächst als schnellere und kostengünstigere Lösung gegenüber einem Neubau oder einer Erweiterung gedacht gewesen sei, habe sich im Laufe der Planung und Entstehung tatsächlich zu einem „Herzensprojekt“ entwickelt.

Spätestens, als er andere Einrichtungen besucht habe, sei er von diesem Konzept überzeugt gewesen und habe sich sehr gefreut, als der neue Waldkindergarten im April startete. Ein ebenso besonderes Erlebnis, so der Bürgermeister weiter, habe er am Mittwoch vor dem Einweihungsfest erfahren. Trotz eines übervollen Terminkalenders habe er einen ganzen Vormittag lang die Kinder des Waldkindergartens begleitet und an ihrem Tagesablauf teilgenommen.

Ein Schild für den Wagen

Die Kindergartenleiterin Kirstin Sulimma sowie Julia Rögener als Elternvertreterin drückten ebenfalls ihre große Freude und ihren Dank für die neue Einrichtung aus. Pfarrer Axel Maier spendete laut Pressemitteilung dem Waldwagen und dem neuen Kindergarten den kirchlichen Segen, bevor Bürgermeister Stärk den Erzieherinnen ein Schild mit Name und Logo überreichte. Es wird am Wagen angebracht. Im Anschluss hatten die Gäste Gelegenheit, den Waldwagen zu besichtigen und sich bei Kaffee, Kuchen und Getränken über den Tagesablauf der Kinder im neuen Waldkindergarten der Gemeinde Immendingen auf dem Bumbis zu informieren.