von Jutta Freudig

Jetzt gehört das Gelände rund um den sanierten Teil der Immendinger Grundschule wieder ganz den Kindern. Mit letzten Arbeiten in den vergangenen Tagen ist nun auch die Außen- und Spielanlage neu hergerichtet worden. Sie wurde von den Schülern sofort in Beschlag genommen, die nach rund eineinhalb Jahren erstmals wieder an den Geräten spielen und sich austoben konnten.

„Mit dem Aufbringen des Rollrasens wird die Außenanlage am sanierten Quertrakt der Schlossschule abgeschlossen,“ sagte Ortsbaumeister Martin Kohler zum Stand der Maßnahme. Aufgrund der wechselhaften und regnerischen Witterung der vergangenen Wochen habe man nach der Asphaltierung des kleinen Pausenhofs mit den Rasenarbeiten zunächst noch warten müssen.

Spielgeräte sind wieder nutzbar

Dennoch ist der restliche Außenbereich inzwischen geöffnet worden und kann von den Schülern genutzt werden. „Sämtliche bisherigen Spielgeräte im Grundschulbereich wurden runderneuert und wieder angebracht“, so Kohler weiter.

Dazu zählt die besonders beliebte große Korbschaukel. Ebenso ist ein großes Klettergerüst vorhanden, an dem das Klettern nach der Erneuerung wieder deutlich mehr Spaß macht. Wieder aufgestellt wurden außerdem die Betonringe am Rande des Schulhofs, die eine Sitzgelegenheit während der Pausen bieten sollen.

Rindenmulch zur Sicherung

Der gesamte Spielbereich sowie das gegenüberliegende Gelände ist mit Rindenmulch versehen worden. Im Bereich der Spielgeräte dient dieser Belag als zusätzliche Sicherung.

Bei den Bäumen und Büschen will man den Schülern mit dem Rindenmulch eine bessere Bodenbeschaffenheit bieten. „Die Kinder halten sich gern in diesem schattigen Bereich auf oder verstecken sich dort, und bislang war es dort oft matschig“, so der Ortsbaumeister.

Schulsanierung kostet 2,4 Millionen

Bereits im Juni waren die letzten Außenarbeiten im Bereich des Schulhofs vorgenommen worden. Dazu zählten der Bau einer neuen Rampe für den barrierefreien Zugang zur Aula, eine neue Treppenanlage der Aula sowie die Asphaltierung. Mit der Fertigstellung der Außenanlage ist nun die Sanierung des Quertrakts der Grundschule beendet, die seit Februar 2020 vorgenommen wurde und 2,4 Millionen Euro gekostet hat.