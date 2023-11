Die Fasnet 2024 kann kommen: Die Schöntalhasen mit Fanfarenzug haben bei ihrer gut besuchten Hauptversammlung ihre Planung für die fünfte Jahreszeit abgeschlossen.

Die Vorsitzende des Narrenvereins Hintschingen, Marlies Aschmann, kündigte eine zünftige Dorffasnet mit starken Auftritten an. Aus den Vorschlägen der Versammlung wurde das Motto „Wikinger ziehen durch das Land und haben Hintschingen fest in der Hand“ ausgewählt. Unter der Leitung von Vize-Ortsvorsteher Albert Keller liefen die anstehenden Wahlen ohne Probleme. Marlies Aschmann wurde erneut einstimmig als Vorsitzende des Narrenvereins bestätigt. Sie übt das Amt seit 33 Jahren engagiert aus und ist keineswegs müde.

Einstimmig wiedergewählt wurden auch Schriftführer Günter Kehm, Zeugwart Stefan Scheu, Sarah Vetter und Eva Saur als Vertreter der Schöntalhasen, Andy Wöhrle für den Narrenrat sowie Max Elsässer für den Fanfarenzug. Patrick Rosshart, Karl-Heinz Elsässer und Beatrix Honold traten nicht mehr zur Wahl an. Neu im Vorstand des Vereins sind nun Pia Elsässer, Stephan Elsässer und Ronny Bausch.

In seinem detaillierten Rückblick ließ Schriftführer Günter Kehm das vergangene Jahr, in dem das Schesenrennen wiederbelebt wurde, Revue passieren. Kassierer Christian Aschmann konnte trotz höherer Ausgaben über ein leichtes Plus in der Vereinskasse berichten. Auf Vorschlag des zweiten Vorsitzenden, Simon Keller, erging die einstimmige Entscheidung, Bernd Elsässer aufgrund seiner Verdienste als Ausbilder des Fanfarenzuges zum Ehrenmitglied zu ernennen.

Die Schöntalhasen sind nicht nur im Ort aktiv, sondern werden auch auswärtige Veranstaltungen wie den Nachtumzug in Zoznegg, den Jubiläumsabend der Hewenschreck, den Brauchtumsabend in Leipferdingen und den Umzug in Donaueschingen bereichern. Die stark gestiegenen Buskosten belasten die Vereinskasse, weshalb erstmals eine Fahrtkostenbeteiligung erhoben wird.